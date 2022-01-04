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***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.01.2022 19:46
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

31.12.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizce SPK düzenlemeleri çerçevesinde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplamının, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamına oranı %39,68 olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988793


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,22 5.860.326 % 10,00  
BFREN 1.192,40 76.385.493 % 10,00  
UZERB 38,50 1.320.779 % 10,00  
DOBUR 85,30 6.257.747 % 9,99  
MGROS 43,00 238.775.548 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5192 13,5446 % 3,64  
Euro 15,2852 15,3538 % 3,73  
Sterlin 18,2997 18,3915 % 4,00  
Frank 14,7401 14,8289 % 3,82  
Riyal 3,5980 3,6161 % 3,44  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.815 12,63  
Altın Gr. 791 791 31,98  
Cumhuriyet 5.171 5.249 89,00  
Tam 5.148 5.282 95,41  
Yarım 2.488 2.555 46,15  
Çeyrek 1.248 1.278 23,08  
Gümüş.Ons 23,03 23,07 0,15  
Gümüş Gr. 10,03 10,04 0,39  
B. Petrol 80,09 80,09 1,11  
Seans Raporu 18:05
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