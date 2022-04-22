***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Anna Gözübüyükoğlu ve Sn. Ekrem Can'ın, bu yıl yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve üyesi oldukları komitelerden istifa edeceklerine ilişkin dilekçeleri bugün ulaşmıştır. Yapılacak ilk genel kurulda ilgili üyelerin yerine yönetim kurulu üyesi seçilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023208BIST