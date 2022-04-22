***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi'nin, bağımsız yönetim kurulu üye adayının bağımsızlık kıstaslarını taşıyıp taşımadığına ilişkin olarak hazırladığı rapor değerlendirildi. Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nca, istifa eden Sn. Ekrem Can'ın kalan süresini doldurmak üzere seçilecek Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak üzere (B) grubu pay sahipleri tarafından aday olarak gösterilen Sn. Mehmet Sedat Özkanlı'nın bağımsızlık kıstaslarını taşıdığını saptayan Aday Gösterme Komitesi raporunun onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiş olup bağımsız yönetim kurulu üye adayının özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023225BIST