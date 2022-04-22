***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nca, istifa eden Sn. Anna Gözübüyükoğlu'nun kalan süresini doldurmak üzere seçilecek Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine, (B) grubu pay sahipleri tarafından Sn. Hakan Yılmaz aday olarak gösterilmiştir. Yönetim Kurulu üye adayının özgeçmişi ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023226BIST