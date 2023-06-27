***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.04.2021, 20.05.2021, 23.06.2021, 16.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Hollanda'da faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığı GSD Shipping BV'nin %100 sermaye payıyla Marshall Adaları'nda kurmuş olduğu Nejat Maritime Ltd. tarafından Japonya'da inşa edilen bir adet kuru yük gemisinin alım işlemleri tamamlanmış olup, gemi 27 Haziran 2023 tarihinde teslim alınarak,uluslararası sularda kuru yük taşıma faaliyetlerine başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162742BIST