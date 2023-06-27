***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2023 15:39
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2021, 20.05.2021, 23.06.2021, 16.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Hollanda'da faaliyet gösteren %100 bağlı ortaklığı GSD Shipping BV'nin %100 sermaye payıyla Marshall Adaları'nda kurmuş olduğu Nejat Maritime Ltd. tarafından Japonya'da inşa edilen bir adet kuru yük gemisinin alım işlemleri tamamlanmış olup, gemi 27 Haziran 2023 tarihinde teslim alınarak,uluslararası sularda kuru yük taşıma faaliyetlerine başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162742
BIST
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12:355.759
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 26,25
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.767
12:3526,0508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1470
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,2046
En Düşük
25,5158
12:3528,5596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,2486
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3000
|
28,6002
En Düşük
27,8733
12:351.603,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,29
|Açılış
|: 1.604,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,87
|
1.621,63
En Düşük
1.580,29
BIST En Aktif Hisseler12:35
|BRYAT
|1.373,30
|173.625.591
|% 10,00
|
|UFUK
|70,95
|4.070.725
|% 10,00
|
|ACSEL
|78,70
|34.380.579
|% 9,99
|
|ALCAR
|559,30
|78.857.543
|% 9,99
|
|MAKTK
|4,74
|152.385.862
|% 9,98
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% -9,97
|
|MAKIM
|26,90
|14.244.317
|% -4,68
|
|ARASE
|163,10
|38.847.745
|% -3,61
|
|MACKO
|87,10
|23.057.160
|% -3,60
|
|PASEU
|31,20
|179.961.953
|% -3,17
|
|THYAO
|193,70
|3.379.027.826
|% 1,41
|
|ASTOR
|66,45
|2.985.145.855
|% 9,93
|
|KOZAL
|24,80
|1.369.465.909
|% -1,04
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,07
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% -9,97
|
|ZOREN
|3,46
|416.558.472
|% 7,12
|
|EKGYO
|7,40
|735.280.245
|% -0,67
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,07
|
|ODAS
|7,39
|578.325.460
|% 8,04
|
|YKBNK
|12,98
|905.897.858
|% -1,14
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0332
|26,0388
|% 0,52
|
|Euro
|28,5496
|28,5564
|% 0,87
|
|Sterlin
|33,0855
|33,2514
|% 0,53
|
|Frank
|28,9663
|29,1408
|% 0,31
|
|Riyal
|6,9243
|6,9591
|% 0,30
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-7,91
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.604
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.119
|5.325
|1,00
|
|Çeyrek
|2.567
|2.663
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,92
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,16
|19,19
|0,15
|
|B. Petrol
|73,73
|73,73
|-0,62
|