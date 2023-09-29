***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2023 18:12
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.09.2023, 31.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız GSD Shipping B.V.'nin %100 pay sahibi olduğu Malta'da yerleşik Guzide Maritime Limited ile, Japonya'da yerleşik Sumitomo Corporation şirketinin garantör olduğu Sumisho Marine Co. Ltd. arasında, 2026 yılında teslim edilmek üzere Japon Oshima tersanesinde inşa edilecek 42.350 DWT taşıma kapasitesine sahip bir adet kuru yük gemisi yapımı konusunda 29 Eylül 2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198295
BIST
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18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0527,4167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1026
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
18:0529,0674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0390
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:051.634,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,56
|Açılış
|: 1.634,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.634,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISYAT
|11,66
|68.929.221
|% 10,00
|
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|LINK
|108,90
|92.254.317
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|EUYO
|16,02
|11.096.345
|% -10,00
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.807.803
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|THYAO
|242,50
|12.939.953.245
|% -0,29
|
|TUPRS
|159,00
|6.547.588.575
|% 1,61
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,70
|2.535.826.972
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4058
|27,4218
|% 0,39
|
|Euro
|29,0299
|29,0719
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,3543
|33,5216
|% 0,10
|
|Frank
|29,8514
|30,0312
|% 0,13
|
|Riyal
|7,2858
|7,3223
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-9,98
|
|Altın Gr.
|1.636
|1.637
|-5,65
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.905
|11.056
|-32,00
|
|Yarım
|5.469
|5.551
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.726
|2.775
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,86
|19,88
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,42
|92,42
|-0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZRDN
Yüzde 8.02 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 618 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde 4.98 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 395 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, EREGL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, YKBNK
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 15 artarak (% 1.21 ) 7, 284