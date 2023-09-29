***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.09.2023, 31.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız GSD Shipping B.V.'nin %100 pay sahibi olduğu Malta'da yerleşik Guzide Maritime Limited ile, Japonya'da yerleşik Sumitomo Corporation şirketinin garantör olduğu Sumisho Marine Co. Ltd. arasında, 2026 yılında teslim edilmek üzere Japon Oshima tersanesinde inşa edilecek 42.350 DWT taşıma kapasitesine sahip bir adet kuru yük gemisi yapımı konusunda 29 Eylül 2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198295BIST