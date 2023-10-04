***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2023 19:33
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında,
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 04/10/2023 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Nilay Tulum'un atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199717
BIST
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18:058.333
En Düşük
|Değişim
|: -2,12%
|| -180,40
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.329
En Yüksek
8.533
18:0527,5618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1261
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
18:0528,9775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,2026
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
18:051.610,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,87
|Açılış
|: 1.610,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAYSE
|49,72
|1.817.149.460
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|276.689.395
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|5.141.904
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|16.356.667
|% 10,00
|
|ATATP
|67,65
|246.597.568
|% 10,00
|
|QNBFB
|294,60
|26.063.557
|% -9,99
|
|SNPAM
|50,65
|1.456.593
|% -9,96
|
|ORMA
|122,10
|2.379.991
|% -9,96
|
|AKFYE
|19,70
|2.094.842.783
|% -8,37
|
|ISYAT
|11,33
|180.499.677
|% -7,89
|
|THYAO
|238,50
|9.040.917.210
|% -3,71
|
|TUPRS
|147,80
|6.951.204.335
|% -4,65
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|EREGL
|43,62
|5.366.848.952
|% -2,46
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|ADESE
|2,60
|813.595.358
|% 8,33
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|KATMR
|2,77
|771.064.935
|% 3,36
|
|ODAS
|13,35
|3.351.196.535
|% -4,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5556
|27,5618
|% 0,46
|
|Euro
|28,9657
|28,9775
|% 0,70
|
|Sterlin
|33,3571
|33,5243
|% 0,73
|
|Frank
|29,9303
|30,1106
|% 0,65
|
|Riyal
|7,3264
|7,3632
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-5,45
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|11.117
|11.280
|29,00
|
|Tam
|10.838
|10.965
|5,00
|
|Yarım
|5.436
|5.499
|2,00
|
|Çeyrek
|2.709
|2.750
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,87
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|18,50
|18,52
|-0,21
|
|B. Petrol
|85,86
|85,86
|-5,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VERTU
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 45.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 445, 074 adet işlem
-
17:56PAPIL
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 452, 699 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, PETKM, KCHOL
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 05 kaybederek (% -1.59 ) 7, 308
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ICUGS, SELGD, YESIL, BFREN, FONET, GEREL, GSRAY, ADESE, REEDR