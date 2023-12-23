***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliğinden 31.12.2023 tarihi itibariyla istifa eden Sayın Akgün TÜRER'in istifasının kabulüne, Yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sayın Akgün Türer'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne *** adresinde ikamet eden, *** kimlik numaralı Engin KAM'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak, TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına, Yönetim Kurulu Üyeliği'ndeki istifa ve atamanın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228255BIST