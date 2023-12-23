***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2023 16:27
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliğinden 31.12.2023 tarihi itibariyla istifa eden Sayın Akgün TÜRER'in istifasının kabulüne, Yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sayın Akgün Türer'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne *** adresinde ikamet eden, *** kimlik numaralı Engin KAM'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak, TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına, Yönetim Kurulu Üyeliği'ndeki istifa ve atamanın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228255
BIST
'
18:057.558
En Düşük
|Değişim
|: -2,67%
|| -207,39
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.554
En Yüksek
7.795
18:0529,2107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0571
|Açılış
|: 29,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
18:0532,2269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0514
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
18:051.928,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 13,08
|Açılış
|: 1.927,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.945,28
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|554.400,00
|4.989.113
|% 10,00
|
|KBORU
|47,18
|828.474.515
|% 9,98
|
|MARBL
|14,13
|45.115.582
|% 9,96
|
|EMNIS
|104,90
|3.586.449
|% 9,96
|
|MSGYO
|15,12
|29.324.647
|% 9,96
|
|ALFAS
|86,95
|1.025.230.977
|% -9,99
|
|GUBRF
|212,90
|564.135.737
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|170.795.252
|% -9,98
|
|SAMAT
|49,02
|44.767.022
|% -9,97
|
|QNBFL
|849,00
|7.292.873
|% -9,97
|
|THYAO
|233,00
|7.610.296.924
|% -4,90
|
|ISCTR
|23,78
|3.890.752.970
|% -1,00
|
|AKBNK
|39,16
|3.622.728.951
|% 0,15
|
|TUPRS
|144,80
|3.398.407.514
|% -5,05
|
|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
|
|BEGYO
|2,79
|655.307.173
|% 1,09
|
|ISCTR
|23,78
|3.890.752.970
|% -1,00
|
|EKGYO
|7,08
|1.128.518.972
|% -1,67
|
|YKBNK
|20,46
|2.934.067.801
|% -1,63
|
|CEMAS
|4,08
|485.648.033
|% -8,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2043
|29,2107
|% 0,20
|
|Euro
|32,1815
|32,2269
|% 0,16
|
|Sterlin
|36,9968
|37,1823
|% 0,34
|
|Frank
|34,0177
|34,2226
|% 0,35
|
|Riyal
|7,7670
|7,8059
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,14
|24,17
|% 0,66
|
|Platin
|973,80
|976,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.201,65
|1.210,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,23
|79,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,17
|2.053,55
|% 0,66
|