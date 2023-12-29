***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGSD Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından, kaynak kuruluşların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere GSD Holding A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak 100.000.000 TL sermayeli GSD Varlık Yönetim Anonim Şirketi unvanlı bir şirket kurulmasına karar vermiş olup, kuruluş için gerekli izinlerin alınabilmesini teminen ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230772BIST