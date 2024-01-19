***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.01.2024, 25.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı GSD Faktoring Anonim Şirketi'nin sermayesinin 400.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili işlemler tamamlanmış olup, GSD Holding Anonim Şirketi'nin GSD Faktoring Anonim Şirketi'nde sahip olduğu doğrudan ortaklık pay oranı %88,01'den %94,80'e çıkmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241735BIST