***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2024 18:10
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in %100 sermaye payıyla Hollanda'da kurulu bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V.'nin tüm paylarına sahip olduğu Malta'da kurulu Zeyno Maritime Limited şirketine ait Zeyno isimli kuru yük gemisinin satışına ilişkin 27 Şubat 2024 tarihinde satış sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252395
BIST
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18:059.179
En Düşük
|Değişim
|: -1,66%
|| -154,65
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.179
En Yüksek
9.351
18:0531,1461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0440
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
18:0533,8263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0315
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
18:052.034,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,29
|Açılış
|: 2.033,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|ISBTR
|588.445,00
|2.942.225
|% 669,89
|
|KERVN
|1,98
|5.747.850
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|246.215.622
|% 10,00
|
|PATEK
|99,55
|1.060.567.572
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|523.521.932
|% -10,00
|
|BNTAS
|12,78
|62.544.912
|% -10,00
|
|PKENT
|388,25
|523.169.795
|% -9,97
|
|SODSN
|134,60
|5.383.682
|% -9,97
|
|ERSU
|34,74
|35.346.488
|% -9,95
|
|THYAO
|280,25
|12.673.498.867
|% -1,84
|
|EREGL
|46,96
|12.508.619.780
|% 3,03
|
|MIATK
|79,00
|6.971.535.058
|% 2,46
|
|REEDR
|69,90
|6.845.538.452
|% 4,64
|
|SASA
|39,98
|4.924.740.685
|% 0,55
|
|ZOREN
|5,38
|1.507.132.994
|% -5,28
|
|EREGL
|46,96
|12.508.619.780
|% 3,03
|
|PSGYO
|7,12
|1.689.886.862
|% -6,93
|
|ISCTR
|11,17
|2.482.323.172
|% -2,57
|
|EKGYO
|11,30
|2.498.834.611
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1412
|31,1461
|% 0,14
|
|Euro
|33,8027
|33,8263
|% 0,09
|
|Sterlin
|39,4073
|39,6049
|% 0,20
|
|Frank
|35,2723
|35,4848
|% 0,23
|
|Riyal
|8,2793
|8,3208
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,47
|22,50
|% 0,66
|
|Platin
|891,87
|894,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,06
|946,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,27
|82,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,55
|2.030,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BORSK
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 45.66 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 793, 055 adet işlem
-
17:58DNISI
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 230, 291 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, ARCLK, SASA
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 47 kaybederek (% -1.44 ) 8, 049
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PATEK, BFREN, CUSAN, YAYLA, BANVT, GEREL, SMART, KCAER, TMPOL, IDEAS