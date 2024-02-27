***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in %100 sermaye payıyla Hollanda'da kurulu bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V.'nin tüm paylarına sahip olduğu Malta'da kurulu Zeyno Maritime Limited şirketine ait Zeyno isimli kuru yük gemisinin satışına ilişkin 27 Şubat 2024 tarihinde satış sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252395BIST