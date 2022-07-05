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***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.07.2022 18:17
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 450.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023 707,04 864,160 122,22222 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023 Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031 707,04 864,160 122,22222 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031 Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049 707,04 864,160 122,22222 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049 Hamiline
D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9 449.997.878,88 549.997.407,520 122,22222 D Grubu D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 450.000.000 550.000.000,000 122,22222

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.07.2022
SPK Başvuru Tarihi 05.07.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 1.500.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 450.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi amacıyla 93.485.334,82 TL'si 2021 yılı dönem net karından, 1.103.632,78 TL'si geçmiş yıl karlarından, 80.309.996,60 TL'si yasal kayıtlarda öz kaynaklardaki özel fonlar hesabından ve 375.101.035,80 TL'si de olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 550.000.000,00 TL bedelsiz sermaye artırımı yapılarak toplam 550.000.000,00 TL kar payının pay sahiplerimize pay biçiminde dağıtılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin 25.05.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında 2021 yılı dönem net karından, özel fonlardan, geçmiş yıl karlarından ve olağanüstü yedeklerden karşılanarak yapılmasına karar verilen bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.07.2022 tarihinde başvurulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 gsdho-anasozlesme_tadil_metni-bedelsiz_sermaye_artirimi-2022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041803


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