***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 450.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023 707,04 864,160 122,22222 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023 HamilineB Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031 707,04 864,160 122,22222 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031 HamilineC Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049 707,04 864,160 122,22222 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049 HamilineD Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9 449.997.878,88 549.997.407,520 122,22222 D Grubu D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 450.000.000 550.000.000,000 122,22222Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.07.2022SPK Başvuru Tarihi 05.07.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 1.500.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 450.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi amacıyla 93.485.334,82 TL'si 2021 yılı dönem net karından, 1.103.632,78 TL'si geçmiş yıl karlarından, 80.309.996,60 TL'si yasal kayıtlarda öz kaynaklardaki özel fonlar hesabından ve 375.101.035,80 TL'si de olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 550.000.000,00 TL bedelsiz sermaye artırımı yapılarak toplam 550.000.000,00 TL kar payının pay sahiplerimize pay biçiminde dağıtılmasına karar verilmiştir.Şirketimizin 25.05.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında 2021 yılı dönem net karından, özel fonlardan, geçmiş yıl karlarından ve olağanüstü yedeklerden karşılanarak yapılmasına karar verilen bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.07.2022 tarihinde başvurulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 gsdho-anasozlesme_tadil_metni-bedelsiz_sermaye_artirimi-2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041803BIST