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***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.10.2021 19:11



***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mustafa Emre Yılmaz Yatırımcı İlişkileri Müdürü / Yat. İliş. Böl. Yöneticisi 20.01.2020 216 417 10 08 eyilmaz@gsdholding.com.tr SPK Lisanslama Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208997-919058
Nilay Tulum Mali İşler Müdürü /Yat. İliş. Böl. Üyesi 01.05.2018 216 417 10 08 ntulum@gsdholding.com.tr SPK Lisanslama Düzey 1, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 530555-918671
Sergen Yanar Mali İşler Yönetmeni /Yat. İliş. Böl. Üyesi 26.03.2018 216 417 10 08 syanar@gsdholding.com.tr SPK Lisanslama Düzey 3, Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210911-307359-903368

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GSD YATIRIM BANKASI A.Ş. Bankacılık 240.000.000,00 239.999.937,60 TRY 100,00 Doğrudan Bağlı Ortaklık
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Denizcilik 150.000.000,00 101.999.998,21 TRY 68,00 Doğrudan Bağlı Ortaklık
GSD FAKTORİNG A.Ş. Faktoring 55.000.000,00 48.405.500,00 TRY 88,01 Doğrudan ve Dolaylı Bağlı Ortaklık
SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Enerji Üretimi ve Satışı 1.501.125.000,00 144.108.000,00 TRY 9,60 Finansal Yatırım
GSD EĞİTİM VAKFI Vakıf 10.000,00 10.000,00 TRY 100,00 Vakıf
CANO MARITIME LTD. Denizcilik 21.000.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
DODO MARITIME LTD. Denizcilik 14.000.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
HAKO MARITIME LTD. Denizcilik 13.000.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ZEYNO MARITIME LTD. Denizcilik 9.500.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
NECO MARITIME LTD. Denizcilik 5.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
GSD SHIPPING B.V. Denizcilik 50.000.000,00 50.000.000,00 USD 100,00 Doğrudan Bağlı Ortaklık
MILA MARITIME LTD. Denizcilik 5.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
GSD HAVACILIK A.Ş. Havacılık 25.000.000,00 12.500.000,00 TRY 50,00 İştirak
LENA MARITIME LTD. Denizcilik 5.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
NEJAT MARITIME LTD. Denizcilik 5.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık
NEHIR MARITIME LTD. Denizcilik 5.000,00 0,00 USD 0,00 Dolaylı Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973292


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Frank 10,4550 10,5179 % 0,48  
Riyal 2,5537 2,5665 % 0,85  
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Altın Ons 1.783 1.784 -15,52  
Altın Gr. 551 551 0,04  
Cumhuriyet 3.649 3.704 45,00  
Tam 3.620 3.711 30,50  
Yarım 1.750 1.795 14,76  
Çeyrek 878 898 7,37  
Gümüş.Ons 23,88 23,92 -0,18  
Gümüş Gr. 7,38 7,39 0,01  
B. Petrol 83,73 83,73 0,07  
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