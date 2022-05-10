***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.05.2022 19:11
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 10 Mayıs 2022 KARAR SAYISI: 2022/17 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
10 Mayıs 2022 a) "Türkiye Finansal Raporlama Standartları"na göre, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla düzenlenmiş, Şirketimizin Konsolide Ara Dönem Finansal Tabloları ve Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca yukarıda belirtilen tarihli ve sayılı kararla onaylanmıştır. b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Şirketimizin Konsolide Ara Dönem Finansal Tabloları ve Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış Şirketimizin Konsolide Ara Dönem Finansal Tabloları, Şirketimizin, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüstçe yansıtmakta ve Şirketimizin Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu işin gelişimi ve performansını ve Şirketimizin konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıtmaktadır. Saygılarımızla, GSD HOLDİNG A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028794
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|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|75.326.134
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.756.064
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|24.111.241
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.702.569
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|61.466.217
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.985.719
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.862.478
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|
|EMNIS
|24,50
|1.086.697
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|140.769.285
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|
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|3.607.123.961
|% 0,00
|
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|19,96
|3.364.189.271
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,60
|
|ASELS
|23,86
|2.052.750.034
|% -1,32
|
|TUPRS
|251,80
|1.942.928.798
|% 2,57
|
|YKBNK
|4,70
|1.437.551.597
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|
|EKGYO
|2,75
|809.470.554
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|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
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|
|KRDMD
|16,67
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|% 0,60
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|3,65
|564.670.827
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3106
|15,3220
|% 0,50
|
|Euro
|16,1437
|16,1701
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,6991
|18,7929
|% -0,25
|
|Frank
|15,3449
|15,4373
|% 0,47
|
|Riyal
|4,0688
|4,0892
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|15,78
|
|Altın Gr.
|912
|913
|10,20
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,63
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,20
|
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|107
|107
|4,83
|
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