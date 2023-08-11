***GSDHO* *GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2023 13:46
***GSDHO******GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2021, 23.06.2021, 16.07.2021, 10.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 sermaye payıyla Marshall Adaları'nda kurmuş olduğu Nehir Maritime Ltd. tarafından Japonya'da inşa edilen bir adet kuru yük gemisinin alım işlemleri tamamlanmıştır. Gemi 9 Ağustos 2023 tarihinde teslim alınarak, 10 Ağustos 2023 itibarıyla uluslararası sularda kuru yük taşıma faaliyetlerine başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184422
BIST
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14:417.612
En Düşük
|Değişim
|: 2,29%
|| 170,62
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
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7.398
En Yüksek
7.641
14:4127,0485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0504
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
14:4129,7643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1280
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
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30,2292
En Düşük
29,3037
14:411.668,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,38
|Açılış
|: 1.668,35
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|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
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1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler14:41
|SAYAS
|58,85
|152.086.825
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|185.998.598
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|127.279.759
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|152.455.181
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|10.102.119
|% 10,00
|
|YYLGD
|17,85
|182.931.683
|% -56,44
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|DOCO
|3.549,90
|56.608.297
|% -6,58
|
|THYAO
|264,40
|8.421.142.559
|% 2,28
|
|ASTOR
|123,80
|5.312.967.625
|% 2,65
|
|AKBNK
|30,96
|4.449.817.489
|% 0,98
|
|YKBNK
|15,67
|3.876.812.075
|% -0,32
|
|GARAN
|56,40
|3.729.439.406
|% 3,49
|
|SKBNK
|3,87
|1.089.171.403
|% 3,20
|
|EKGYO
|8,52
|2.370.475.828
|% 0,24
|
|YKBNK
|15,67
|3.876.812.075
|% -0,32
|
|ISCTR
|17,19
|3.540.224.140
|% -0,46
|
|AKBNK
|30,96
|4.449.817.489
|% 0,98
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0420
|27,0485
|% 0,19
|
|Euro
|29,7555
|29,7643
|% 0,43
|
|Sterlin
|34,3244
|34,4966
|% 0,50
|
|Frank
|30,7709
|30,9563
|% 0,23
|
|Riyal
|7,1860
|7,2221
|% 0,06
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|6,41
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|6,38
|
|Cumhuriyet
|11.379
|11.551
|-2,00
|
|Tam
|11.138
|11.215
|27,00
|
|Yarım
|5.577
|5.634
|14,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.817
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,79
|0,05
|
|B. Petrol
|86,89
|86,89
|0,49
|
Seans Raporu
14:41
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14:56ANHYT
Yüzde 5.69 oranında artışla 32.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 835 adet işlem
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14:55COSMO
Yüzde 9.91 oranında artışla 112.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 277 adet işlem
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14:54MARKA
Yüzde 6.03 oranında artışla 12.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 310, 732 adet işlem
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14:52XU100
Endeks 7, 632 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 56 üstünde . İşlem hacmi 88, 416.00 milyon TL de
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14:52AKFYE
Yüzde 9.94 oranında artışla 16.04 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 069, 744 adet işlem