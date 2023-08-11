***GSDHO* *GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDHO******GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GSDHO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.05.2021, 23.06.2021, 16.07.2021, 10.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 sermaye payıyla Marshall Adaları'nda kurmuş olduğu Nehir Maritime Ltd. tarafından Japonya'da inşa edilen bir adet kuru yük gemisinin alım işlemleri tamamlanmıştır. Gemi 9 Ağustos 2023 tarihinde teslim alınarak, 10 Ağustos 2023 itibarıyla uluslararası sularda kuru yük taşıma faaliyetlerine başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184422BIST