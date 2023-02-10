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***GSDHO* *GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.02.2023 18:59
***GSDHO* *GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GSDHO******GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

06.02.2023 tarihinde yaşanan ve pek çok ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diler,kederli ailelerinin acılarını yürekten paylaşırız. Milletimizin başı sağolsun!
Tahribata uğrayan bölgedeki Hatay ilimizde, eğitim altyapısının yeniden tesisine katkıda bulunmak amacıyla GSD Holding ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında toplam 40,000,000 TL'ye kadar GSD Eğitim Vakfı'na bağışta bulunmalarına, SPK'nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı ilke kararı çerçevesinde bağlı ortaklıkların her birinin yapabileceği bağış sınırının belirlenerek yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, GSD Grubu'nun katkılarıyla GSD Eğitim Vakfı tarafından inşa edilecek okul için yer tahsisi, projelendirilmesi ve yapımı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'na devri ile ilgili yetkili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulmasına karar verilmiştir.
GSD Eğitim Vakfı, geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim ve öğretime ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlamış ve ülkemiz eğitim altyapısının geliştirilmesine kalıcı katkılarda bulunmayı görev edinmiştir. Bu bağlamda önceki yıllarda da GSD Holding ve ilişkili diğer tarafların sunduğu bağış ve katkılarla, İstanbul'da GSD Eğitim Vakfı Bahçelievler İlkokulu ve Maltepe Güzide Yılmaz İlkokulu, Rize Çayeli'nde Hasan Yılmaz İlkokulu ve özellikle 1999 Gölcük depremi sonrasında Yalova'da GSD Eğitim Vakfı Çiftlikköy İlkokulu olmak üzere 4 adet okul inşa etmiş ve hizmete sunmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112803


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