***GSDHO* *GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.12.2020 18:09
***GSDHO******GSDDE*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
25.12.2020 tarihinde GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,02-5,03 TL fiyat aralığından 100.345 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 25.12.2020 tarihi itibarıyla %68,82 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tut
18:051.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.423
18:057,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
18:059,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
18:05458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,22
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|94,05
|33.366.695
|% 10,01
|
|VKING
|6,93
|4.703.699
|% 10,00
|
|TKURU
|209,00
|201.685
|% 10,00
|
|ADEL
|28,60
|73.820.261
|% 10,00
|
|TURGG
|116,60
|80.067.448
|% 10,00
|
|ALCAR
|333,00
|232.428.359
|% -10,00
|
|BRYAT
|558,30
|44.031.754
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,80
|281.541
|% -10,00
|
|INVEO
|47,12
|120.593.490
|% -9,99
|
|BRSAN
|30,30
|98.703.142
|% -9,98
|
|KOZAL
|94,70
|2.342.407.918
|% 3,61
|
|GUBRF
|64,00
|2.161.890.221
|% 2,48
|
|KOZAA
|15,79
|1.732.623.182
|% 0,19
|
|IPEKE
|13,45
|1.207.454.834
|% -2,32
|
|ECILC
|7,50
|893.204.048
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,51
|459.684.155
|% 0,67
|
|TSKB
|1,83
|366.350.987
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,14
|416.497.180
|% -0,47
|
|KRDMD
|5,39
|670.394.074
|% 1,70
|
|SISE
|7,19
|847.266.682
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5893
|% 0,36
|
|Euro
|9,2404
|9,2438
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% 0,37
|
|Frank
|8,4817
|8,5328
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|