***GSDHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.06.2022 11:53
***GSDHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GSDHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İbrahim Halil Tapşık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039955
BIST
13:082.470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -19,93
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
13:0816,6958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0136
|Açılış
|: 16,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
13:0817,5731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,4507
13:08975,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,71
|Açılış
|: 975,46
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler13:08
|ULUSE
|223,80
|21.451.342
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|97.937.487
|% 9,96
|
|COSMO
|11,47
|38.047
|% 9,24
|
|RODRG
|24,32
|6.415.341
|% 9,06
|
|CLEBI
|388,40
|128.799.267
|% 8,13
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|UFUK
|65,10
|251.402
|% -6,73
|
|LIDFA
|13,06
|31.331.614
|% -6,71
|
|SELVA
|7,74
|41.189.053
|% -6,18
|
|MAKIM
|17,66
|370.444.893
|% -6,16
|
|THYAO
|47,50
|2.505.483.781
|% -1,12
|
|EREGL
|27,42
|740.159.687
|% -0,51
|
|SISE
|21,20
|673.268.888
|% -1,03
|
|ASELS
|23,50
|668.081.705
|% 1,29
|
|SAHOL
|19,85
|531.169.655
|% -1,44
|
|ODAS
|2,97
|346.534.084
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,58
|240.391.119
|% -1,53
|
|TSKB
|2,07
|160.509.461
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,44
|336.165.566
|% -0,67
|
|AKBNK
|8,31
|490.959.773
|% 0,00
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6849
|16,6958
|% 0,08
|
|Euro
|17,5519
|17,5731
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,2659
|20,3675
|% 0,01
|
|Frank
|17,4500
|17,5551
|% 0,58
|
|Riyal
|4,4387
|4,4609
|% 0,17
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|-4,29
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|6.525
|6.624
|-1,00
|
|Tam
|6.526
|6.608
|-29,00
|
|Yarım
|3.194
|3.231
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,75
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,43
|