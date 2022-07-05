***GSIPD* *AKMEN* *HLVKS* *ALNUS* *KARSN* *ISMEN* *EKTVK* *QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
05.07.2022 17:51
***GSIPD******AKMEN******HLVKS******ALNUS******KARSN******ISMEN******EKTVK******QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36108 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36306 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36397 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36405 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36413 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36579 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36587 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36595 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36652 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36660 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36678 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36686 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36736 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36744 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36751 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ALNUS TRFSRMD72216 FİNANSMAN BONOSU 05/07/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72215 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/07/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72215 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72231 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/07/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72231 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72249 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/07/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72249 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72256 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/07/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72256 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM0Z965 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM0ZN03 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM0ZP27 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM0ZY18 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM0ZZ25 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM10505 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM10612 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM10729 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM10C70 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM10V69 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM10W76 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM11685 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM11792 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM11F76 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM12329 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM12M19 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM12P40 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM12X24 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM13M83 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GSIPD GB00BPM13Z13 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA72216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/07/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA72216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD084C4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD084E0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD084F7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD084Q4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD084S0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD085A5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD085B3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD085P3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD086P1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD087A1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD087T1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD087U9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD08AE8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD08AJ7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/07/2022 İtfa
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BIST