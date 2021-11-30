***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Goldman Sachs International (GSIPD) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (UNS)'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 5 adet varant 30 Kasım 2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve UNS tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** GASAA.V, GASAB.V, GASPA.V, TCSAA.V, TCSPA.V***http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980187BIST