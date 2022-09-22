***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
22.09.2022 14:44
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Konu: Goldman Sachs International, 23/09/2022 tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/09/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-26192 sayılı yazısı çerçevesinde 23/09/2022 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064664
BIST
15:243.303
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 57,09
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.311
En Düşük
3.237
15:2418,3654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0384
|Açılış
|: 18,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
15:2418,1850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1560
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
15:24987,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,27
|Açılış
|: 987,79
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler15:24
|KMPUR
|49,72
|116.413.881
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.517.049
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.528.155
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|39.151.402
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|PINSU
|7,22
|63.197.334
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|117.258.771
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|175.287.340
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|339.649.426
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|103.383.937
|% -9,78
|
|THYAO
|71,60
|2.898.538.853
|% 2,65
|
|EKGYO
|4,06
|2.537.823.152
|% 4,10
|
|SISE
|27,68
|2.133.317.422
|% 3,05
|
|YKBNK
|7,20
|1.834.426.655
|% 3,00
|
|AKBNK
|11,73
|1.752.915.976
|% 1,82
|
|EKGYO
|4,06
|2.537.823.152
|% 4,10
|
|YKBNK
|7,20
|1.834.426.655
|% 3,00
|
|ZOREN
|4,20
|951.327.507
|% 6,06
|
|ISCTR
|8,19
|1.587.310.974
|% 3,28
|
|AKBNK
|11,73
|1.752.915.976
|% 1,82
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3609
|18,3654
|% 0,21
|
|Euro
|18,1704
|18,1850
|% 0,87
|
|Sterlin
|20,7518
|20,8559
|% 0,76
|
|Frank
|18,6884
|18,8010
|% -1,07
|
|Riyal
|4,8671
|4,8915
|% 0,20
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,45
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,19
|
|Cumhuriyet
|6.643
|6.743
|-16,00
|
|Tam
|6.672
|6.758
|-38,00
|
|Yarım
|3.251
|3.301
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,67
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,05
|
|B. Petrol
|90,93
|90,93
|1,10
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:39KIMMR
Yüzde 8.80 oranında artışla 11.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 912, 613 adet işlem
-
15:38KUYAS
Yüzde 7.85 oranında artışla 8.11 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 421, 695 adet işlem
-
15:37XU100
Endeks 3, 310 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 97 üstünde . İşlem hacmi 39, 985.00 milyon TL de
-
15:37SMRTG
Yüzde 8.29 oranında artışla 56.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 696, 526 adet işlem
-
15:36HUNER
Yüzde 5.06 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 101, 374 adet işlem