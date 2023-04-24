***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.04.2023 08:20
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 14/04/2023-20/04/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140372
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0125
|Açılış
|: 20,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4527
En Düşük
19,3833
12:3521,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0707
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,4503
En Düşük
21,2787
12:351.235,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,17
|Açılış
|: 1.235,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AYES
|18,55
|204.751
|% 0,00
|
|BALAT
|16,74
|420.462
|% 0,00
|
|ATSYH
|93,00
|923.301
|% 0,00
|
|BRKO
|4,45
|237.540
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,65
|112.304
|% 0,00
|
|AYES
|18,55
|204.751
|% 0,00
|
|BALAT
|16,74
|420.462
|% 0,00
|
|ATSYH
|93,00
|923.301
|% 0,00
|
|BRKO
|4,45
|237.540
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,65
|112.304
|% 0,00
|
|KOPOL
|37,50
|2.216.519.633
|% 0,00
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% 0,00
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% 0,00
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% 0,00
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% 0,00
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,86
|869.844.431
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,17
|703.792.347
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3997
|19,4132
|% 0,06
|
|Euro
|21,3116
|21,3170
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,0434
|24,1640
|% -0,08
|
|Frank
|21,6732
|21,8038
|% 0,04
|
|Riyal
|5,1600
|5,1859
|% 0,05
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.982
|-2,21
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.236
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|8.945
|9.080
|21,00
|
|Tam
|8.876
|9.074
|-66,00
|
|Yarım
|4.335
|4.433
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.168
|2.230
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,55
|15,57
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|-0,96
|
Seans Raporu
12:35
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17:57
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17:42
EKIZ, KLMSN, AVGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:42
GESAN, BURVA, GSRAY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:27
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