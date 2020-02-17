***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2020 13:12
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSRAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819418
BIST
16:24120.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 841,44
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
16:246,0494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0049
|Açılış
|: 6,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
16:246,5579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0032
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
16:24307,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,20
|Açılış
|: 307,95
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,40
|795.390.322
|% 18,06
|
|KUTPO
|11,07
|76.233.505
|% 17,52
|
|TSPOR
|5,47
|241.546.076
|% 17,38
|
|GUBRF
|17,95
|321.364.280
|% 14,99
|
|AVGYO
|2,03
|44.276.567
|% 11,54
|
|ERBOS
|24,76
|17.719.631
|% -9,90
|
|HUBVC
|39,78
|50.942.140
|% -7,87
|
|QNBFL
|142,10
|2.762.025
|% -7,73
|
|QNBFB
|49,10
|1.611.410
|% -7,10
|
|ARSAN
|4,95
|10.065.864
|% -6,78
|
|ASELS
|29,24
|1.728.847.219
|% 0,55
|
|THYAO
|15,28
|1.607.358.692
|% 2,62
|
|GSRAY
|3,40
|795.390.322
|% 18,06
|
|ODAS
|2,28
|651.505.551
|% 6,05
|
|TUPRS
|112,30
|430.718.189
|% 2,09
|
|ODAS
|2,28
|651.505.551
|% 6,05
|
|GSRAY
|3,40
|795.390.322
|% 18,06
|
|KRDMD
|2,97
|386.347.348
|% 2,41
|
|THYAO
|15,28
|1.607.358.692
|% 2,62
|
|KARSN
|1,92
|202.951.853
|% -2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8570
|7,8964
|% -0,25
|
|Frank
|6,1398
|6,1768
|% -0,02
|
|Riyal
|1,6093
|1,6173
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-1,15
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-0,90
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,43
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,14
|57,14
|-0,19
|