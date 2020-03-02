***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2020 14:49
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSRAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823278
BIST
16:06107.737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 1.743,35
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
16:066,2257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,2290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
16:066,9285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0464
|Açılış
|: 6,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9448
En Düşük
6,8533
16:06320,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 3,96
|Açılış
|: 320,33
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,97
|444.896.693
|% 17,96
|
|OYAYO
|4,46
|19.441.533
|% 14,95
|
|VKFYO
|2,36
|9.227.555
|% 14,56
|
|TUCLK
|5,26
|33.988.512
|% 14,35
|
|ASUZU
|11,55
|47.522.716
|% 13,57
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BURVA
|14,31
|45.096
|% -4,22
|
|ECZYT
|11,69
|8.782.953
|% -2,58
|
|SNGYO
|1,20
|303.599
|% -2,44
|
|THYAO
|11,94
|969.478.408
|% 1,62
|
|ASELS
|28,26
|509.546.069
|% 2,76
|
|KARSN
|1,97
|444.896.693
|% 17,96
|
|GARAN
|9,65
|390.697.929
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,39
|318.010.431
|% 4,37
|
|KARSN
|1,97
|444.896.693
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,39
|318.010.431
|% 4,37
|
|ODAS
|2,06
|217.266.038
|% 5,10
|
|EKGYO
|1,43
|137.793.407
|% 2,88
|
|ADESE
|1,50
|137.754.090
|% 8,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9194
|7,9591
|% -0,58
|
|Frank
|6,4754
|6,5144
|% 0,66
|
|Riyal
|1,6555
|1,6638
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|23,87
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,70
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|
|Tam
|2.114
|2.166
|6,47
|
|Yarım
|1.022
|1.048
|3,13
|
|Çeyrek
|512
|524
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,04
|
|B. Petrol
|50,47
|50,47
|0,80
|
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