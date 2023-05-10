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***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.05.2023 11:24
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bi


***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.700.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.700.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 27.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.02.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 02.05.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermaye Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil tasarısı 02.05.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 05.05.2023 tarih 10825 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149434


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