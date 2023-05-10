***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.700.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.700.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 27.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.02.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.04.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 02.05.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 07.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermaye Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil tasarısı 02.05.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 05.05.2023 tarih 10825 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149434BIST