***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) TemSTAFA CENGİZ - Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.01.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra kendisine ait Şirket/Şirketlerde Yöneticilik ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri bulunmaktadır. Evet A Bağımsız Üye Değil -ABDURRAHİM ALBAYRAK - Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 24.01.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu 2. Başkanlık görevinin yanı sıra kendisine ait Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri bulunmaktadır. Evet A Bağımsız Üye Değil -YUSUF GÜNAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 27.10.2017 İcrada Görevli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra bir çok Kamu Kurum, Kuruluş ve Organizasyonunda idari yapıda görevler almaktadır. Evet A Bağımsız Üye Değil -OYTUN ÖZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 29.06.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Özel bir yatırım şirketinde Kurumsal Finansman Direktörlüğü görevinin yanı sıra çeşitli şirketlerde de Melek Yatırımcı ve/veya Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evet A Bağımsız Üye Değil -MARUF GÜNEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.08.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Özel sektörde faaliyet gösteren bir grup şirketinin yönetim kurulu başkan vekilliği görevini üstlenmektedir. Evet A-B Bağımsız Üye Değil -MUSTAFA ERGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Taç Spor Kulubü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, özel bir holding şirketinde Enerji Grubu Yönetim ve Denetim Kurulu Başkanlığı, Lojistik Şirketleri Grup Başkanlığı, petrol sektöründe yer alan bazı birliklerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sektör Meclisi Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Evet A-B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687814 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıİLYAS GEZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 05.03.2021 İcrada Görevli Değil - Serbest avukat olarak benzer alanlarda avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetlerine devam etmektedir. Evet A-B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906511 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Üyeai, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916214BIST