***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sözleşme İmzalanması
16.03.2021 16:00
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )
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Türkçe
Sözleşme İmzalanması
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Nestor Fernando Muslera
Sözleşme Tarihi
16.03.2021
Sözleşme Süresi
31.05.2024
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Nestor Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için uzatılmıştır.
Buna göre futbolcuya ilgili her bir sezon için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918452
BIST
16:021.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 15,35
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
16:027,4898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0429
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5100
|
7,5496
En Düşük
7,4664
16:028,9340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0543
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
9,0136
En Düşük
8,9228
16:02417,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,19
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:02
|ULAS
|5,17
|9.974.866
|% 10,00
|
|SANKO
|14,53
|36.235.508
|% 9,99
|
|FROTO
|208,40
|1.057.506.605
|% 9,97
|
|VAKKO
|17,22
|61.561.180
|% 9,96
|
|TRILC
|21,42
|33.811.984
|% 9,96
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|AYEN
|7,60
|69.406.624
|% -6,75
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|GRNYO
|3,41
|14.347.208
|% -6,32
|
|LINK
|45,20
|43.604.009
|% -6,07
|
|GARAN
|8,91
|1.207.862.981
|% 2,18
|
|KOZAL
|125,60
|1.131.491.986
|% 1,70
|
|FROTO
|208,40
|1.057.506.605
|% 9,97
|
|OTKAR
|453,90
|1.001.042.393
|% 4,11
|
|KRDMD
|7,75
|710.010.915
|% 2,11
|
|EKGYO
|2,26
|319.559.814
|% 1,35
|
|GARAN
|8,91
|1.207.862.981
|% 2,18
|
|GSRAY
|4,25
|559.382.802
|% 7,59
|
|TSKB
|1,71
|165.304.172
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,75
|710.010.915
|% 2,11
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4845
|7,4898
|% -0,57
|
|Euro
|8,9281
|8,9340
|% -0,60
|
|Sterlin
|10,3639
|10,4159
|% -0,76
|
|Frank
|8,0576
|8,1061
|% -0,41
|
|Riyal
|1,9915
|2,0015
|% -0,56
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|0,54
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-31,00
|
|Tam
|2.756
|2.826
|-30,92
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-14,96
|
|Çeyrek
|668
|684
|-7,48
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,11
|
|B. Petrol
|67,82
|67,82
|-1,06
|
Seans Raporu
16:02
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16:15GSRAY
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