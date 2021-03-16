Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sözleşme İmzalanması

16.03.2021 16:00



***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sözleşme İmzalanması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sözleşme İmzalanması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Sözleşmesi İmzalanan Futbolcunun Ad-Soyadı
Nestor Fernando Muslera
Sözleşme Tarihi
16.03.2021
Sözleşme Süresi
31.05.2024
Açıklamalar

Profesyonel futbolcumuz Nestor Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023  ve 2023-2024 sezonları için uzatılmıştır.
Buna göre futbolcuya ilgili her bir sezon için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918452


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:021.571
Değişim :  0,99% |  15,35
Açılış :  1.561  
Önceki Kapanış :  1.555  
En Yüksek
1.573 En Düşük
1.558
BIST En Aktif Hisseler16:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 5,17 9.974.866 % 10,00  
SANKO 14,53 36.235.508 % 9,99  
FROTO 208,40 1.057.506.605 % 9,97  
VAKKO 17,22 61.561.180 % 9,96  
TRILC 21,42 33.811.984 % 9,96  
daha fazla
16:02 Alış Satış %  
Dolar 7,4845 7,4898 % -0,57  
Euro 8,9281 8,9340 % -0,60  
Sterlin 10,3639 10,4159 % -0,76  
Frank 8,0576 8,1061 % -0,41  
Riyal 1,9915 2,0015 % -0,56  
daha fazla
16:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 0,54  
Altın Gr. 417 417 -2,95  
Cumhuriyet 2.768 2.810 -31,00  
Tam 2.756 2.826 -30,92  
Yarım 1.332 1.367 -14,96  
Çeyrek 668 684 -7,48  
Gümüş.Ons 25,99 26,02 -0,24  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 -0,11  
B. Petrol 67,82 67,82 -1,06  
Seans Raporu 16:02
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru