***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
11.08.2020 19:05
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Oğulcan Çağlayan
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Çaykur Rize Spor
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
11.08.2020
Sözleşme Süresi
31.05.2024
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2020-2021 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 4.250.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 4.750.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 5.250.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868176
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
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|Açılış
|: 1.082
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,2052
18:058,5197
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 478,45
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478,90
En Düşük
451,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGAP
|3,64
|2.018.928
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|2.018.928
|% 10,30
|
|KUTPO
|31,46
|25.681.991
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.890.939
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|248.388
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|60.075.543
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|5.145.089
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.316.771
|% -9,96
|
|GLRYH
|18,18
|122.809.555
|% -9,28
|
|ISATR
|242.000,00
|242.000
|% -9,06
|
|THYAO
|11,61
|2.178.844.230
|% 9,94
|
|ASELS
|18,10
|1.835.766.397
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|523.278.605
|% 5,39
|
|AKBNK
|5,07
|1.201.857.248
|% 6,51
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2321
|7,2364
|% -1,38
|
|Euro
|8,5098
|8,5197
|% -1,11
|
|Sterlin
|9,4425
|9,4898
|% -1,27
|
|Frank
|7,8729
|7,9204
|% -1,36
|
|Riyal
|1,9256
|1,9352
|% -1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-80,39
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-26,12
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,15
|-2,01
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,58
|
|B. Petrol
|45,23
|45,23
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DZGYO
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17:53DYOBY
Yüzde 9.66 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 324, 254 adet işlem