***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
11.09.2020 16:05
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Celil Yüksel
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Galatasaray Sportif Sınai Ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
Görüşme Sonucu
Anlaşmaya Varılmıştır.
Sözleşme Tarihi
11.09.2020
Sözleşme Süresi
-
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Satma (Sale)
Açıklamalar
Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. Şirketimize net 900.000 TL transfer bedeli ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874674
BIST
16:121.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
16:127,4738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0251
|Açılış
|: 7,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4786
En Düşük
7,4368
16:128,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0539
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
16:12468,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,91
|Açılış
|: 468,08
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
468,29
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler16:12
|DNISI
|6,82
|2.499.121
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.452.634
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.452.634
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.875.218
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.851.442
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.400.458
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.734.627
|% -9,80
|
|ISGSY
|9,45
|47.417.394
|% -7,17
|
|PETKM
|4,29
|1.527.372.930
|% 0,70
|
|THYAO
|10,97
|780.187.505
|% 1,95
|
|IHLGM
|1,57
|560.760.758
|% 8,28
|
|ZOREN
|2,73
|519.608.680
|% 0,37
|
|TUPRS
|81,40
|515.705.880
|% 0,37
|
|IHLGM
|1,57
|560.760.758
|% 8,28
|
|PETKM
|4,29
|1.527.372.930
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,50
|461.551.565
|% -0,66
|
|IHYAY
|1,31
|345.574.579
|% 4,80
|
|IHLAS
|1,07
|252.862.970
|% 9,18
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4702
|7,4738
|% 0,34
|
|Euro
|8,8534
|8,8593
|% 0,61
|
|Sterlin
|9,5413
|9,5891
|% 0,30
|
|Frank
|8,1919
|8,2413
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9871
|1,9971
|% 0,37
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-2,52
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,45
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.086
|3.162
|-15,83
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|-7,66
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,83
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,78
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-0,51
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:25IHEVA
Yüzde 9.90 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 672, 134 adet işlem
-
16:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 33 artarak (% 0.27 ) 1, 236
-
16:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, PETKM, SKBNK
-
16:24XU100
Endeks 1, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 11, 121.00 milyon TL de
-
16:24PSDTC
Yüzde 5.02 oranında artışla 12.77 lira fiyatla işlem gören hissede 818, 370 adet işlem