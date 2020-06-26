***GUBRF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.06.2020 13:20
***GUBRF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GUBRF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GUBRF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853087
BIST
14:37115.241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 1.101,70
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.928
14:376,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8586
En Düşük
6,8444
14:377,6923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
14:37388,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,11
|Açılış
|: 388,90
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.063.772
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|SARKY
|6,90
|29.250.335
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.813.812
|% 9,64
|
|DAGHL
|7,92
|6.097.086
|% 9,24
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,95
|59.397.032
|% -6,40
|
|GUBRF
|26,10
|195.306.781
|% -6,12
|
|LUKSK
|14,98
|1.398.666
|% -5,55
|
|YONGA
|25,50
|155.510
|% -4,14
|
|ISFIN
|4,22
|852.002.562
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,06
|496.072.921
|% 1,66
|
|KARSN
|2,80
|490.876.213
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,64
|473.376.268
|% 1,86
|
|ODAS
|2,34
|350.132.753
|% 2,63
|
|IHLGM
|1,64
|473.376.268
|% 1,86
|
|ISFIN
|4,22
|852.002.562
|% 4,46
|
|KARSN
|2,80
|490.876.213
|% 2,56
|
|KRDMD
|3,06
|496.072.921
|% 1,66
|
|ODAS
|2,34
|350.132.753
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4694
|8,5119
|% -0,21
|
|Frank
|7,1991
|7,2425
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|0,75
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.539
|-1,50
|
|Tam
|2.594
|2.605
|-1,50
|
|Yarım
|1.260
|1.274
|-0,80
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,89
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,02
|
|B. Petrol
|41,36
|41,36
|0,31
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:54XU100
Endeks 115, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 8, 575.00 milyon TL de
-
14:54SILVR
Yüzde 4.57 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 592, 277 adet işlem
-
14:53GEREL
Yüzde 7.28 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 620, 197 adet işlem
-
14:52OZBAL
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 845, 873 adet işlem
-
14:51DURDO
Yüzde 4.46 oranında artışla 17.34 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 515 adet işlem