***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-11.632.087 444.440.632 432.808.545 461.600.753 894.409.298Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar334.000.000 317.298.232 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 792.699.893 -149.740.564 987.396.710 747.921.409 1.735.318.119Transferler-149.740.564 149.740.564 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.500.222 -24.326.456 69.655.779 43.829.101 48.636.563 92.465.664Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-36.752.069 -36.752.069Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-38.841.145 -38.841.145 -60.550.643 -99.391.788Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler334.000.000 317.298.232 -3.178.852 -383.347.414 53.838.737 604.118.184 69.655.779 992.384.666 699.255.260 1.691.639.926Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 604.588.289 262.056.082 1.080.254.626 682.000.259 1.762.254.885Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler20.282.578 20.282.578 21.210.293 41.492.871Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 624.870.867 262.056.082 1.100.537.204 703.210.552 1.803.747.756Transferler262.056.082 -262.056.082 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)988.031 123.907.593 123.229.701 248.125.325 93.597.864 341.723.189Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler334.000.000 317.298.232 -109.414 -366.521.676 53.838.737 886.926 123.229.701 1.348.662.529 796.808.416 2.145.470.945Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI486.004.774 475.639.043Dönem Karı (Zararı)94.661.179 126.576.176Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler139.608.399 74.961.270Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler34.564.845 17.637.318Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.157.594 -1.673.111Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler118.104 -2.026.027Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.039.490 352.916Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.370.269 14.477.302Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.693.848 14.656.335Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-323.579 -179.033Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34.292.930 45.063.902Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler36.714.502 43.359.830Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-2.421.572 1.704.072Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler85.785 -5.099.874Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler85.785 -388.024Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -4.711.850Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.341.105 -64.740Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler66.448.822 4.960.859Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.970.741 -340.386Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.970.741 -340.386İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler278.901.936 299.769.609Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-116.259.757 -186.281.624Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-61.321.055 -78.084.901Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler409.000.069 511.009.698Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-109.425.342 -85.463.797Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.638.856 84.989.406Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)437.626 -4.101.382Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.187.358 30.484.656Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)43.455.844 51.344.276İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler79.188.337 -24.126.723Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları513.171.514 501.307.055Ödenen Faiz-7.146.055 -9.329.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-13.773.803 -9.944.233Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.246.882 -6.394.618YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-106.386.530 -32.502.858Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.291.830 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-56.510.250 -21.904.081Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-75.168.110 4.661.251Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 -15.260.028FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-469.135.163 -69.494.654Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri300.000.000 920.966.144Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-769.135.163 -990.460.798YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-89.516.919 373.641.531Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi122.676.277 -21.014.218NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.159.358 352.627.313DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ657.508.102 174.457.909DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ690.667.460 527.085.222Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 696.780.183 659.990.037Finansal Yatırımlar92.881.467 19.087.380Ticari Alacaklar939.212.811 822.799.526İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 566.575.170 590.662.054İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 372.637.641 232.137.472Diğer Alacaklar131.214.416 71.106.865İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-16 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 131.214.416 71.106.865Türev Araçlar0 0Stoklar8 957.055.416 1.389.767.975Peşin Ödenmiş Giderler275.895.069 163.416.237İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler275.895.069 163.416.237Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar799.025 2.959.703Diğer Dönen Varlıklar43.491.366 28.709.571İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar43.491.366 28.709.571ARA TOPLAM3.137.329.753 3.157.837.294TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.137.329.753 3.157.837.294DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar15.118.910 13.744.887Diğer Alacaklar10.214.057 9.000.553İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 10.214.057 9.000.553Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar24.923.735 23.582.630Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller139.420.282 139.506.066Maddi Duran Varlıklar9 1.873.244.590 1.685.905.290Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 92.564.985 79.284.958Şerefiye69.303.062 60.572.972Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.261.923 18.711.986Peşin Ödenmiş Giderler27.626.935 30.680.425İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27.626.935 30.680.425Ertelenmiş Vergi Varlığı0 29.360.848TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.183.113.494 2.011.065.657TOPLAM VARLIKLAR5.320.443.247 5.168.902.951KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.100.681.322 1.542.470.426Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 29.241.091 25.739.366Ticari Borçlar1.453.760.628 1.432.271.712İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 3.936.100 2.425.948İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.449.824.528 1.429.845.764Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar31.305.190 30.867.564Diğer Borçlar68.876.155 58.688.797İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-16 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 68.876.155 58.688.797Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)74.035.125 30.579.281İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)74.035.125 30.579.281Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11.665.954 9.252.087Kısa Vadeli Karşılıklar185.587.489 100.475.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22.641.222 28.045.036Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 162.946.267 72.430.797ARA TOPLAM2.955.152.954 3.230.345.066Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.955.152.954 3.230.345.066UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 69.306.613 70.585.949Uzun Vadeli Karşılıklar104.618.257 94.829.669Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar104.618.257 94.829.669Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü45.894.478 10.887.382TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER219.819.348 176.303.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.174.972.302 3.406.648.066ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.348.662.529 1.080.254.626Ödenmiş Sermaye334.000.000 334.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)317.188.818 316.200.787Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)317.188.818 316.200.787Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)317.298.232 317.298.232Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-109.414 -1.097.445Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-366.521.676 -490.429.269Yabancı Para Çevrim Farkları-366.521.676 -490.429.269Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler53.838.737 53.838.737Yasal Yedekler53.838.737 53.838.737Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları886.926.949 604.588.289Net Dönem Karı veya Zararı123.229.701 262.056.082Kontrol Gücü Olmayan Paylar796.808.416 682.000.259TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.145.470.945 1.762.254.885TOPLAM KAYNAKLAR5.320.443.247 5.168.902.951Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 2.344.638.252 1.732.035.641Satışların Maliyeti13 -1.798.877.419 -1.364.436.782TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)545.760.833 367.598.859BRÜT KAR (ZARAR)545.760.833 367.598.859Genel Yönetim Giderleri-60.155.050 -32.315.055Pazarlama Giderleri-139.386.629 -177.286.016Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 159.962.526 83.755.785Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -273.052.280 -173.325.162ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)233.129.400 68.428.411Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.923.634 16.828.573Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-96.513 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.341.105 64.740FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)240.297.626 85.321.724Finansman Gelirleri68.173.456 114.687.530Finansman Giderleri-122.918.207 -68.472.219Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)-24.442.874 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)161.110.001 131.537.035Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-66.448.822 -4.960.859Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.770.509 -2.495.382Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-61.678.313 -2.465.477SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)94.661.179 126.576.176DÖNEM KARI (ZARARI)94.661.179 126.576.176Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-28.568.522 56.920.397Ana Ortaklık Payları123.229.701 69.655.779Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 15 0,00370000 0,00210000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar988.031 -1.500.222Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.235.039 -1.875.278Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-247.008 375.056Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-247.008 375.056Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar246.073.979 -32.610.290Yabancı Para Çevrim Farkları246.073.979 -32.610.290DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)247.062.010 -34.110.512TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)341.723.189 92.465.664Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar93.597.864 48.636.563Ana Ortaklık Payları248.125.325 43.829.101http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938811BIST