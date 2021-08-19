***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler334.000.000 328.930.319 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 348.259.261 -149.740.564 554.588.165 286.320.656 840.908.821Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-11.632.087 444.440.632 432.808.545 461.600.753 894.409.298Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar334.000.000 317.298.232 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 792.699.893 -149.740.564 987.396.710 747.921.409 1.735.318.119Transferler-149.740.564 149.740.564 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)380.400 -68.170.974 123.440.999 55.650.425 52.803.659 108.454.084Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-33.893.661 -33.893.661Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-38.371.040 -38.371.040 -60.550.643 -98.921.683Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler57.902.992 70.585.949Uzun Vadeli Karşılıklar167.424.424 94.829.669Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 167.424.424 94.829.669Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 51.707.243 10.887.382TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER277.034.659 176.303.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.580.683.926 3.406.648.066ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.722.433.649 1.080.254.626Ödenmiş Sermaye20 334.000.000 334.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)322.230.683 316.200.787Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)316.120.283 316.200.787Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)317.298.232 317.298.232Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.177.949 -1.097.445Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar6.110.400 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-153.913.509 -490.429.269Yabancı Para Çevrim Farkları-153.913.509 -490.429.269Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler53.838.737 53.838.737Yasal Yedekler20 53.838.737 53.838.737Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları908.450.921 604.588.289Net Dönem Karı veya Zararı257.826.817 262.056.082Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.013.734.509 682.000.259TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.736.168.158 1.762.254.885TOPLAM KAYNAKLAR6.316.852.084 5.168.902.951Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 3.849.705.906 2.683.735.693 1.505.067.654 951.700.052Satışların Maliyeti13 -2.938.266.256 -2.088.795.576 -1.139.388.837 -724.358.794TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)911.439.650 594.940.117 365.678.817 227.341.258BRÜT KAR (ZARAR)911.439.650 594.940.117 365.678.817 227.341.258Genel Yönetim Giderleri-104.538.883 -78.774.933 -44.383.833 -46.459.878Pazarlama Giderleri-190.381.555 -265.196.180 -50.994.926 -87.910.164Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 218.190.676 229.010.687 58.228.150 145.254.902Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -463.548.475 -340.476.930 -190.496.195 -167.151.768ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)371.161.413 139.502.761 138.032.013 71.074.350Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.554.835 16.828.666 631.201 93Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-96.578 0 -65 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3.588.300 1.577.817 2.247.195 1.513.077FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)381.207.970 157.909.244 140.910.344 72.587.520Finansman Gelirleri135.127.865 213.052.321 66.954.409 98.364.791Finansman Giderleri-215.306.532 -145.234.592 -92.388.325 -76.762.373Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)3.633.033 0 28.075.907 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)304.662.336 225.726.973 143.552.335 94.189.938Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-89.341.350 -5.052.493 -22.892.528 -91.634Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -24.523.472 -2.423.099 -19.752.963 72.283Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -64.817.878 -2.629.394 -3.139.565 -163.917SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)215.320.986 220.674.480 120.659.807 94.098.304DÖNEM KARI (ZARARI)215.320.986 220.674.480 120.659.807 94.098.304Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-42.505.831 97.233.481 -13.937.309 40.313.085Ana Ortaklık Payları257.826.817 123.440.999 134.597.116 53.785.219Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (kuruş) 15 0,77200000 0,37000000 0,40300000 0,16100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.029.896 380.400 5.041.865 1.880.622Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-100.630 475.500 -1.335.669 2.350.778Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar6.110.400 0 6.110.400 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.110.400 0 6.110.400 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.126 -95.100 267.134 -470.156Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi20.126 -95.100 267.134 -470.156Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar667.037.080 -112.600.797 420.963.101 -79.990.507Yabancı Para Çevrim Farkları667.037.080 -112.600.797 420.963.101 -79.990.507DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)673.066.976 -112.220.397 426.004.966 -78.109.885TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)888.387.962 108.454.083 546.664.773 15.988.419Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar288.015.489 52.803.659 194.417.625 4.167.096Ana Ortaklık Payları600.372.473 55.650.424 352.247.148 11.821.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959479BIST