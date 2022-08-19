***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:26
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 604.588.289 262.056.082 1.080.254.626 682.000.259 1.762.254.885
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
41.806.550 41.806.550 43.718.761 85.525.311
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 646.394.839 262.056.082 1.122.061.176 725.719.020 1.847.780.196
Transferler
262.056.082 -262.056.082 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.504 6.110.400 336.515.760 257.826.817 600.372.473 288.015.489 888.387.962
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 317.298.232 -1.177.949 6.110.400 -153.913.509 53.838.737 908.450.921 257.826.817 1.722.433.649 1.013.734.509 2.736.168.158
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 549.972.967 -2.811.836 6.243.916 332.976.445 53.838.737 921.268.125 523.125.635 2.718.613.989 1.309.644.390 4.028.258.379
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-97.034.466 -97.034.466 -101.472.781 -198.507.247
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 549.972.967 -2.811.836 6.243.916 332.976.445 53.838.737 824.233.659 523.125.635 2.621.579.523 1.208.171.609 3.829.751.132
Transferler
14.343.915 508.781.720 -523.125.635 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.781.985 -840.913 819.828.792 506.953.704 1.314.159.598 1.165.439.281 2.479.598.879
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-666.798 -666.798 1.210.582 543.784
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 549.972.967 -14.593.821 5.403.003 1.152.805.237 68.182.652 1.332.348.581 506.953.704 3.935.072.323 2.374.821.472 6.309.893.795
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.154.794.148 547.091.453
Dönem Karı (Zararı)
815.804.909 215.320.986
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
887.513.914 314.830.706
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 10 198.649.452 74.958.190
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
95.564.807 6.241.758
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -457.454 -10.261
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 96.022.261 6.252.019
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
136.191.500 74.603.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 128.147.398 70.250.673
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 8.044.102 4.352.615
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
263.093.199 78.799.381
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
270.752.538 78.236.130
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-7.659.339 563.251
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
227.633.416 173.494
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
174.458 173.494
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 227.458.958 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-86.582.750 -3.588.300
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 54.197.466 89.341.350
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.233.176 -5.698.455
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9 10 -1.233.176 -5.698.455
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.473.720.687 99.823.857
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.102.503 -121.562.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.305.855 -85.111.393
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.366.804.202 5.433.759
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-885.611.631 -146.116.694
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
151.335.790 318.658.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
39.395.499 10.542.560
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
117.324.244 95.880.172
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-597.503.552 -10.746.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
281.551.523 32.845.938
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-770.401.864 629.975.549
Ödenen Faiz
-187.884.943 -44.283.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -107.935.473 -32.974.096
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -88.571.868 -5.626.396
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-678.384.363 -152.626.738
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 10 24.641.001 21.392.829
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 10 -558.302.606 -72.812.988
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-144.722.758 -101.206.579
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.868.434.659 -453.062.364
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.033.122.500 1.209.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6.033.122.500 1.209.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.165.231.625 -1.662.562.364
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
543.784
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.256.148 -58.597.649
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
548.079.744 327.405.591
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
583.335.892 268.807.942
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.171.491.537 657.508.102
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.754.827.429 926.316.044
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.764.803.387 1.179.720.584
Finansal Yatırımlar
17 331.433.031 191.032.590
Ticari Alacaklar
2.024.695.790 1.908.401.522
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 533.668.369 1.248.779.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.491.027.421 659.621.649
Diğer Alacaklar
325.561.192 230.134.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 325.561.192 230.134.594
Türev Araçlar
24 0 39.424.793
Stoklar
8 6.107.211.277 5.018.321.850
Peşin Ödenmiş Giderler
19 1.256.530.878 590.944.195
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.256.530.878 590.944.195
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 3.937.600 52.859
Diğer Dönen Varlıklar
98.489.730 101.697.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
98.489.730 101.697.254
ARA TOPLAM
11.912.662.885 9.259.730.241
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.912.662.885 9.259.730.241
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
17 27.289.479 22.967.162
Diğer Alacaklar
23.816.728 18.937.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 23.816.728 18.937.471
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
126.417.858 40.676.021
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
191.303.835 191.478.293
Maddi Duran Varlıklar
9 4.324.111.411 3.081.727.065
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 348.094.675 202.070.743
Şerefiye
169.777.022 119.358.609
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
178.317.653 82.712.134
Peşin Ödenmiş Giderler
19 452.047.843 232.022.895
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
452.047.843 232.022.895
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.493.081.829 3.789.879.650
TOPLAM VARLIKLAR
17.405.744.714 13.049.609.891
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 4.470.216.224 2.559.498.555
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 0 0
Ticari Borçlar
4.850.282.267 4.703.871.505
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 13.139.216 7.177.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.837.143.051 4.696.694.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 116.461.329 77.065.830
Diğer Borçlar
310.113.495 192.789.251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 310.113.495 192.789.251
Türev Araçlar
24 188.034.165 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 155.289.577 752.793.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
155.289.577 752.793.129
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 15.439.774 72.397.614
Kısa Vadeli Karşılıklar
448.131.658 240.567.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 59.470.817 51.430.512
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 388.660.841 189.136.960
ARA TOPLAM
10.553.968.489 8.598.983.356
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.553.968.489 8.598.983.356
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 48.395.266 8.354.465
Uzun Vadeli Karşılıklar
438.987.103 338.204.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 438.987.103 338.204.352
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 54.500.061 75.809.339
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
541.882.430 422.368.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.095.850.919 9.021.351.512
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.935.072.323 2.718.613.989
Ödenmiş Sermaye
20 334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
540.782.149 553.405.047
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
535.379.146 547.161.131
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
549.972.967 549.972.967
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.593.821 -2.811.836
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
5.403.003 6.243.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.152.805.237 332.976.445
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.152.805.237 332.976.445
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
68.182.652 53.838.737
Yasal Yedekler
20 68.182.652 53.838.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.332.348.581 921.268.125
Net Dönem Karı veya Zararı
506.953.704 523.125.635
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.374.821.472 1.309.644.390
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.309.893.795 4.028.258.379
TOPLAM KAYNAKLAR
17.405.744.714 13.049.609.891
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 13.405.645.540 3.849.705.906 5.482.606.278 1.505.067.654
Satışların Maliyeti
13 -10.938.042.606 -2.938.266.256 -4.526.923.433 -1.139.388.837
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.467.602.934 911.439.650 955.682.845 365.678.817
BRÜT KAR (ZARAR)
2.467.602.934 911.439.650 955.682.845 365.678.817
Genel Yönetim Giderleri
-199.386.847 -104.538.883 -130.087.016 -44.383.833
Pazarlama Giderleri
-344.257.949 -190.381.555 -141.875.799 -50.994.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 873.017.611 218.190.676 519.175.221 58.228.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.926.106.118 -463.548.475 -1.102.803.902 -190.496.195
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
870.869.631 371.161.413 100.091.349 138.032.013
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.916.931 6.554.835 1.758.417 631.201
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-240 -96.578 0 -65
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
86.582.750 3.588.300 64.748.979 2.247.195
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
959.369.072 381.207.970 166.598.745 140.910.344
Finansman Gelirleri
483.959.412 135.127.865 319.008.238 66.954.409
Finansman Giderleri
-630.574.448 -215.306.532 -380.442.748 -92.388.325
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
57.248.339 3.633.033 -18.004.899 28.075.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
870.002.375 304.662.336 87.159.336 143.552.335
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-54.197.466 -89.341.350 38.303.010 -22.892.528
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -77.019.016 -24.523.472 2.373.588 -19.752.963
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 22.821.550 -64.817.878 35.929.422 -3.139.565
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
815.804.909 215.320.986 125.462.346 120.659.807
DÖNEM KARI (ZARARI)
815.804.909 215.320.986 125.462.346 120.659.807
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
308.851.205 -42.505.831 194.255.444 -13.937.309
Ana Ortaklık Payları
506.953.704 257.826.817 -68.793.098 134.597.116
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç (kuruş) 15 1,51800000 0,77200000 -0,20600000 0,40300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.622.898 6.029.896 -9.340.912 5.041.865
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.727.481 -100.630 -10.624.998 -1.335.669
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-840.913 6.110.400 -840.913 6.110.400
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-840.913 6.110.400 -840.913 6.110.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.945.496 20.126 2.124.999 267.134
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.676.416.868 667.037.080 1.258.450.330 420.963.101
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.676.416.868 667.037.080 1.258.450.330 420.963.101
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.663.793.970 673.066.976 1.249.109.418 426.004.966
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.479.598.879 888.387.962 1.374.571.764 546.664.773
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.165.439.281 288.015.489 839.659.570 194.417.625
Ana Ortaklık Payları
1.314.159.598 600.372.473 534.912.194 352.247.148
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057243
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