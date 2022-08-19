***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 604.588.289 262.056.082 1.080.254.626 682.000.259 1.762.254.885Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler41.806.550 41.806.550 43.718.761 85.525.311Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 646.394.839 262.056.082 1.122.061.176 725.719.020 1.847.780.196Transferler262.056.082 -262.056.082 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-80.504 6.110.400 336.515.760 257.826.817 600.372.473 288.015.489 888.387.962Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler334.000.000 317.298.232 -1.177.949 6.110.400 -153.913.509 53.838.737 908.450.921 257.826.817 1.722.433.649 1.013.734.509 2.736.168.158Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler334.000.000 549.972.967 -2.811.836 6.243.916 332.976.445 53.838.737 921.268.125 523.125.635 2.718.613.989 1.309.644.390 4.028.258.379Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-97.034.466 -97.034.466 -101.472.781 -198.507.247Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar334.000.000 549.972.967 -2.811.836 6.243.916 332.976.445 53.838.737 824.233.659 523.125.635 2.621.579.523 1.208.171.609 3.829.751.132Transferler14.343.915 508.781.720 -523.125.635 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.781.985 -840.913 819.828.792 506.953.704 1.314.159.598 1.165.439.281 2.479.598.879Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-666.798 -666.798 1.210.582 543.784Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler334.000.000 549.972.967 -14.593.821 5.403.003 1.152.805.237 68.182.652 1.332.348.581 506.953.704 3.935.072.323 2.374.821.472 6.309.893.795Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.154.794.148 547.091.453Dönem Karı (Zararı)815.804.909 215.320.986Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler887.513.914 314.830.706Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 10 198.649.452 74.958.190Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler95.564.807 6.241.758Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -457.454 -10.261Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 96.022.261 6.252.019Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler136.191.500 74.603.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 128.147.398 70.250.673Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 8.044.102 4.352.615Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler263.093.199 78.799.381Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler270.752.538 78.236.130Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-7.659.339 563.251Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler227.633.416 173.494Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler174.458 173.494Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 227.458.958 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-86.582.750 -3.588.300Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 54.197.466 89.341.350Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.233.176 -5.698.455Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler9 10 -1.233.176 -5.698.455İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.473.720.687 99.823.857Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-113.102.503 -121.562.912Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-100.305.855 -85.111.393Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.366.804.202 5.433.759Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-885.611.631 -146.116.694Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler151.335.790 318.658.827Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)39.395.499 10.542.560Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler117.324.244 95.880.172Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-597.503.552 -10.746.400İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler281.551.523 32.845.938Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-770.401.864 629.975.549Ödenen Faiz-187.884.943 -44.283.604Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -107.935.473 -32.974.096Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -88.571.868 -5.626.396YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-678.384.363 -152.626.738Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 10 24.641.001 21.392.829Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 10 -558.302.606 -72.812.988Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-144.722.758 -101.206.579FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.868.434.659 -453.062.364Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.033.122.500 1.209.500.000Kredilerden Nakit Girişleri6.033.122.500 1.209.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.165.231.625 -1.662.562.364Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)543.784YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.256.148 -58.597.649Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi548.079.744 327.405.591NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)583.335.892 268.807.942DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.171.491.537 657.508.102DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.754.827.429 926.316.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.764.803.387 1.179.720.584Finansal Yatırımlar17 331.433.031 191.032.590Ticari Alacaklar2.024.695.790 1.908.401.522İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 533.668.369 1.248.779.873İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.491.027.421 659.621.649Diğer Alacaklar325.561.192 230.134.594İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 325.561.192 230.134.594Türev Araçlar24 0 39.424.793Stoklar8 6.107.211.277 5.018.321.850Peşin Ödenmiş Giderler19 1.256.530.878 590.944.195İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.256.530.878 590.944.195Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 3.937.600 52.859Diğer Dönen Varlıklar98.489.730 101.697.254İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar98.489.730 101.697.254ARA TOPLAM11.912.662.885 9.259.730.241TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.912.662.885 9.259.730.241DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17 27.289.479 22.967.162Diğer Alacaklar23.816.728 18.937.471İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 23.816.728 18.937.471Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar126.417.858 40.676.021Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller191.303.835 191.478.293Maddi Duran Varlıklar9 4.324.111.411 3.081.727.065Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 348.094.675 202.070.743Şerefiye169.777.022 119.358.609Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar178.317.653 82.712.134Peşin Ödenmiş Giderler19 452.047.843 232.022.895İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler452.047.843 232.022.895Ertelenmiş Vergi Varlığı21 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.493.081.829 3.789.879.650TOPLAM VARLIKLAR17.405.744.714 13.049.609.891KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 4.470.216.224 2.559.498.555Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 0 0Ticari Borçlar4.850.282.267 4.703.871.505İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 13.139.216 7.177.456İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 4.837.143.051 4.696.694.049Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 116.461.329 77.065.830Diğer Borçlar310.113.495 192.789.251İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 310.113.495 192.789.251Türev Araçlar24 188.034.165 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 155.289.577 752.793.129İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)155.289.577 752.793.129Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 15.439.774 72.397.614Kısa Vadeli Karşılıklar448.131.658 240.567.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 59.470.817 51.430.512Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 388.660.841 189.136.960ARA TOPLAM10.553.968.489 8.598.983.356TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.553.968.489 8.598.983.356UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 48.395.266 8.354.465Uzun Vadeli Karşılıklar438.987.103 338.204.352Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 438.987.103 338.204.352Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 54.500.061 75.809.339TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER541.882.430 422.368.156TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.095.850.919 9.021.351.512ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.935.072.323 2.718.613.989Ödenmiş Sermaye20 334.000.000 334.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)540.782.149 553.405.047Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)535.379.146 547.161.131Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)549.972.967 549.972.967Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.593.821 -2.811.836Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar5.403.003 6.243.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.152.805.237 332.976.445Yabancı Para Çevrim Farkları1.152.805.237 332.976.445Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler68.182.652 53.838.737Yasal Yedekler20 68.182.652 53.838.737Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.332.348.581 921.268.125Net Dönem Karı veya Zararı506.953.704 523.125.635Kontrol Gücü Olmayan Paylar2.374.821.472 1.309.644.390TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.309.893.795 4.028.258.379TOPLAM KAYNAKLAR17.405.744.714 13.049.609.891Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 13.405.645.540 3.849.705.906 5.482.606.278 1.505.067.654Satışların Maliyeti13 -10.938.042.606 -2.938.266.256 -4.526.923.433 -1.139.388.837TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.467.602.934 911.439.650 955.682.845 365.678.817BRÜT KAR (ZARAR)2.467.602.934 911.439.650 955.682.845 365.678.817Genel Yönetim Giderleri-199.386.847 -104.538.883 -130.087.016 -44.383.833Pazarlama Giderleri-344.257.949 -190.381.555 -141.875.799 -50.994.926Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 873.017.611 218.190.676 519.175.221 58.228.150Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -1.926.106.118 -463.548.475 -1.102.803.902 -190.496.195ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)870.869.631 371.161.413 100.091.349 138.032.013Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.916.931 6.554.835 1.758.417 631.201Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-240 -96.578 0 -65Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar86.582.750 3.588.300 64.748.979 2.247.195FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)959.369.072 381.207.970 166.598.745 140.910.344Finansman Gelirleri483.959.412 135.127.865 319.008.238 66.954.409Finansman Giderleri-630.574.448 -215.306.532 -380.442.748 -92.388.325Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)57.248.339 3.633.033 -18.004.899 28.075.907SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)870.002.375 304.662.336 87.159.336 143.552.335Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-54.197.466 -89.341.350 38.303.010 -22.892.528Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -77.019.016 -24.523.472 2.373.588 -19.752.963Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 22.821.550 -64.817.878 35.929.422 -3.139.565SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)815.804.909 215.320.986 125.462.346 120.659.807DÖNEM KARI (ZARARI)815.804.909 215.320.986 125.462.346 120.659.807Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar308.851.205 -42.505.831 194.255.444 -13.937.309Ana Ortaklık Payları506.953.704 257.826.817 -68.793.098 134.597.116Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (kuruş) 15 1,51800000 0,77200000 -0,20600000 0,40300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.622.898 6.029.896 -9.340.912 5.041.865Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.727.481 -100.630 -10.624.998 -1.335.669Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-840.913 6.110.400 -840.913 6.110.400Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-840.913 6.110.400 -840.913 6.110.400Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.945.496 20.126 2.124.999 267.134Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.676.416.868 667.037.080 1.258.450.330 420.963.101Yabancı Para Çevrim Farkları1.676.416.868 667.037.080 1.258.450.330 420.963.101DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.663.793.970 673.066.976 1.249.109.418 426.004.966TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.479.598.879 888.387.962 1.374.571.764 546.664.773Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.165.439.281 288.015.489 839.659.570 194.417.625Ana Ortaklık Payları1.314.159.598 600.372.473 534.912.194 352.247.148http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057243BIST