***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi31.03.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal Tablo Şablonu - Para BirimiDeğişikliğin NedeniYuvarlama Derecesi DüzeltmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiBulunmamaktadır.AçıklamalarFinansal tablo şablonunda kullanılan sunum para birimi TL yerine sehven 1.000 TL olarak girilmiş olup sunum para birimi TL olarak düzeltilerek ekiyle birlikte tekrar yayımlanacaktır. Ekte yer alan Finansal Raporda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938848BIST