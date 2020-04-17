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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

17.04.2020 21:23
GÜNCEL HABERLER



***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Erteleme Kararına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 22.04.2020 tarihinde saat 10:00'da Nida Kule Göztepe İş Merkezi, Merdivenköy Mahallesi, Bora Sokak No: 1 Kat: B1 Kadıköy/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2019 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının çağrı ilanı 30.03.2020 tarihli ve 10047 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi 239-240. sayfasında yayınlanmıştır. Çin'de başlayarak dünyaya yayılan Kovid-19 tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 20.03.2020 tarihli 53382221 sayılı duyuru ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yapılan açıklamada, anonim ve limited şirketlerde yönetim organları tarafından çağrısı yapılan ancak henüz gerçekleştirilmeyen genel kurul toplantılarının, ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilebilmesi imkanı tanınmıştır. 20.03.2020 tarihli 31074 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 03.04.2020 tarihli 89780865-153 no'lu İçişleri Bakanlığı genelgeleri gözönüne alınarak, Genel Kurul toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine, 26.03.2020 tarihli 10442 sayılı Yönetim Kurulu kararımızın iptaline ve bu hususta gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda idareye yetki verilmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839192


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