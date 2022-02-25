***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 08:47
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 vergilendirme dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine ibraz ettiği gelir tablosu, duyurumuz ekinde sunulmuştur.
Söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004323
BIST
12:421.897
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 45,44
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.897
En Düşük
1.866
12:4214,0850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0620
|Açılış
|: 14,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
12:4215,7855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0600
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
12:42864,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 8,74
|Açılış
|: 864,04
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler12:40
|EKIZ
|6,60
|54.252
|% 10,00
|
|OTTO
|34,64
|36.441
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|5.324.491
|% 9,96
|
|ALKIM
|17,65
|45.866.876
|% 8,75
|
|KRTEK
|10,96
|17.762.833
|% 8,30
|
|AYES
|18,65
|236.072
|% -9,99
|
|KAPLM
|35,24
|205.766
|% -9,96
|
|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
|
|COSMO
|7,00
|30.506
|% -6,91
|
|PRKAB
|31,42
|11.463.016
|% -6,15
|
|THYAO
|25,52
|2.813.559.542
|% 0,95
|
|EREGL
|29,84
|1.060.919.138
|% 2,61
|
|GARAN
|11,20
|589.246.747
|% 1,73
|
|ASELS
|20,08
|546.007.100
|% 6,24
|
|KRDMD
|10,90
|491.646.808
|% 3,32
|
|EKGYO
|1,99
|264.718.156
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,57
|404.544.985
|% 1,13
|
|THYAO
|25,52
|2.813.559.542
|% 0,95
|
|HUNER
|2,77
|264.194.394
|% 4,14
|
|ODAS
|1,27
|69.966.605
|% 0,79
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0743
|14,0850
|% 0,44
|
|Euro
|15,7579
|15,7855
|% -0,38
|
|Sterlin
|18,7649
|18,8590
|% 0,28
|
|Frank
|15,1296
|15,2207
|% 0,26
|
|Riyal
|3,7372
|3,7560
|% 0,34
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|11,94
|
|Altın Gr.
|863
|863
|7,43
|
|Cumhuriyet
|5.777
|5.865
|-305,00
|
|Tam
|5.748
|5.894
|-312,45
|
|Yarım
|2.778
|2.851
|-151,14
|
|Çeyrek
|1.394
|1.425
|-75,57
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,20
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,94
|0,06
|
|B. Petrol
|96,34
|96,34
|0,92
|