***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
25.05.2022 18:07
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Adnan GÜN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mustafa HAMARAT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Adnan GÜN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mustafa HAMARAT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Çağlar KARAKAYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mustafa HAMARAT Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Adnan GÜN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Dr.Ertuğrul KÖSE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032453
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 43,10
|Açılış
|: 2.387
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|Önceki Kapanış
|: 2.375
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2.424
En Düşük
2.384
18:0516,3791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,3033
|Açılış
|: 16,3600
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|Önceki Kapanış
|: 16,0700
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16,4540
En Düşük
16,0430
18:0517,5054
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2088
|Açılış
|: 17,4300
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|Önceki Kapanış
|: 17,2100
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17,5870
En Düşük
17,2406
18:05974,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,87
|Açılış
|: 974,11
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|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
979,18
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|27,06
|5.487.181
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|543.372.341
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|63.096.251
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|54.243.025
|% 9,95
|
|LIDFA
|8,29
|36.861.402
|% 9,95
|
|SELVA
|8,46
|38.309.443
|% -10,00
|
|MEPET
|4,07
|25.164.006
|% -9,96
|
|EMKEL
|2,48
|34.253.689
|% -9,82
|
|KAPLM
|64,00
|16.347.772
|% -9,80
|
|NUGYO
|5,55
|128.650.662
|% -9,46
|
|THYAO
|42,66
|3.418.259.914
|% 1,19
|
|SISE
|21,04
|3.103.774.665
|% 6,16
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|ASELS
|23,66
|1.601.751.463
|% 2,60
|
|SAHOL
|20,12
|1.384.314.039
|% 2,13
|
|YKBNK
|4,52
|1.303.390.334
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,60
|622.000.073
|% 1,56
|
|HALKB
|5,66
|1.272.834.523
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,18
|868.800.588
|% 5,29
|
|GARAN
|14,75
|2.517.094.395
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3525
|16,3791
|% 1,89
|
|Euro
|17,4597
|17,5054
|% 1,21
|
|Sterlin
|20,4681
|20,5707
|% 1,73
|
|Frank
|16,9030
|17,0048
|% 1,26
|
|Riyal
|4,3380
|4,3598
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-11,06
|
|Altın Gr.
|973
|974
|7,32
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,04
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,72
|
Seans Raporu
18:05
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17:58UNLU
Yüzde 6.83 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 401, 428 adet işlem
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Yüzde 5.04 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 453, 832 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 31, 501.00 milyon TL de
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17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
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17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem