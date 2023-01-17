***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
17.01.2023 12:27
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
24.11.2011
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
13.12.2011
Davanın Konusu
Kıyı Kanunu Hükümleri Kapsamında Tapu İptali ve Tescil
Karşı Taraf(lar)
Maliye Hazinesi Adına İskenderun Mal Müdürlüğü
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. İskenderun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi - 2011/76
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Karşılık ayrılmamıştır.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.
Açıklamalar
Şirketimizce 02/11/2017 tarihinde yapılan KAP duyurusunda, Maliye Hazinesi adına İskenderun Mal Müdürlüğünce açılan tapu kaydının iptali ve kamu adına terkin davasında çıkan kararın tarafımızca istinaf edildiği ve istinaf başvurumuzun kabul edilerek dosyanın yeniden görülmek üzere mahkemeye iade edildiği duyurulmuştu.
İskenderun 3.Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/8 Esas sayılı dosya tahtında yeniden görülen davada Maliye Hazinesi adına İskenderun Mal Müdürlüğü Kıyı Kanunu Hükümleri ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik uyarınca Hatay ili, İskenderun İlçesi, Sarıseki sınırları içerisinde bulunan Değirmendere Köyü 796 parsel sayılı 79.350m2 yüzölçümlü şirketimize ait taşınmazın bulunduğu yerden Kıyı Kenar Çizgisi geçtiği iddiası ile ilgili taşınmazın tapu kaydının iptali ve kamu adına terkin edilmesi amacıyla açılan dava kısmen kabul edilerek
Şirketimize ait taşınmazın 78.674,76 m2'lik kısmının tapu kaydının iptali ile kıyı kenar çizgisi olarak terkini ile tescil dışı bırakılmasına, fazlaya ilişkin istemin reddine ve Şirketimizce açılmış karşı davanın da reddine karar verilmiştir. Hukuki süreç devam etmekte olup gerekçeli kararın şirketimize tebliğini takiben yasal süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102774
BIST