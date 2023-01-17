***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.11.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi24.11.2011Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi13.12.2011Davanın KonusuKıyı Kanunu Hükümleri Kapsamında Tapu İptali ve TescilKarşı Taraf(lar)Maliye Hazinesi Adına İskenderun Mal MüdürlüğüDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. İskenderun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi - 2011/76Davanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıKarşılık ayrılmamıştır.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiBulunmamaktadır.AçıklamalarŞirketimizce 02/11/2017 tarihinde yapılan KAP duyurusunda, Maliye Hazinesi adına İskenderun Mal Müdürlüğünce açılan tapu kaydının iptali ve kamu adına terkin davasında çıkan kararın tarafımızca istinaf edildiği ve istinaf başvurumuzun kabul edilerek dosyanın yeniden görülmek üzere mahkemeye iade edildiği duyurulmuştu.İskenderun 3.Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/8 Esas sayılı dosya tahtında yeniden görülen davada Maliye Hazinesi adına İskenderun Mal Müdürlüğü Kıyı Kanunu Hükümleri ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik uyarınca Hatay ili, İskenderun İlçesi, Sarıseki sınırları içerisinde bulunan Değirmendere Köyü 796 parsel sayılı 79.350m2 yüzölçümlü şirketimize ait taşınmazın bulunduğu yerden Kıyı Kenar Çizgisi geçtiği iddiası ile ilgili taşınmazın tapu kaydının iptali ve kamu adına terkin edilmesi amacıyla açılan dava kısmen kabul edilerekŞirketimize ait taşınmazın 78.674,76 m2'lik kısmının tapu kaydının iptali ile kıyı kenar çizgisi olarak terkini ile tescil dışı bırakılmasına, fazlaya ilişkin istemin reddine ve Şirketimizce açılmış karşı davanın da reddine karar verilmiştir. Hukuki süreç devam etmekte olup gerekçeli kararın şirketimize tebliğini takiben yasal süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102774BIST