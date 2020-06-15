***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun kararı ile Sn. Raşit ÜNAL, Şirketimizde Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851170BIST