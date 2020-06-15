***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2020 11:40
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun kararı ile Sn. Raşit ÜNAL, Şirketimizde Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851170
BIST
13:57109.836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,09
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
13:576,8397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0250
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8401
En Düşük
6,8141
13:577,6957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0221
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
13:57376,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -3,26
|Açılış
|: 376,10
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
375,48
BIST En Aktif Hisseler
|GEDZA
|11,35
|10.746.910
|% 9,98
|
|RTALB
|33,14
|4.684.637
|% 9,95
|
|BAYRK
|6,97
|23.328.998
|% 9,94
|
|ARTI
|2,23
|369.212
|% 9,85
|
|SEYKM
|9,65
|40.249.654
|% 8,79
|
|EGCEY
|1,31
|175.325
|% -9,66
|
|SALIX
|9,55
|264.782
|% -7,91
|
|TACTR
|6,33
|1.506.749
|% -5,80
|
|IZTAR
|5,74
|1.318.180
|% -4,33
|
|BMELK
|4,41
|85.155
|% -3,92
|
|PGSUS
|57,65
|168.458.510
|% -1,37
|
|BNTAS
|4,15
|168.076.889
|% 4,27
|
|IHLGM
|1,56
|137.271.606
|% 0,00
|
|ODAS
|2,05
|128.106.740
|% 0,99
|
|ULUUN
|9,56
|90.419.072
|% 4,37
|
|IHLGM
|1,56
|137.271.606
|% 0,00
|
|ODAS
|2,05
|128.106.740
|% 0,99
|
|BNTAS
|4,15
|168.076.889
|% 4,27
|
|HLGYO
|1,97
|26.436.806
|% 1,03
|
|MARKA
|2,27
|25.982.941
|% -2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5330
|8,5758
|% 0,15
|
|Frank
|7,1603
|7,2035
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8170
|1,8261
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-19,97
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.460
|-25,50
|
|Tam
|2.511
|2.528
|-26,20
|
|Yarım
|1.224
|1.234
|-12,80
|
|Çeyrek
|614
|618
|-6,40
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,17
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,06
|
|B. Petrol
|38,38
|38,38
|-0,35
|