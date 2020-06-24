***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2020 19:22
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önergesine istinaden,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında Sn. Prof. Dr Mehmet BULUT, Sn. Murat YAŞA ve Sn. Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ'nin bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak seçilmelerine ve bu seçimlerin 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852722
BIST
18:05114.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -889,94
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.333
18:056,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
18:057,7331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0173
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7165
18:05389,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,22
|Açılış
|: 389,06
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,25
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|12,43
|93.323.519
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.928.143
|% 9,99
|
|AYEN
|4,41
|246.752.889
|% 9,98
|
|AKMGY
|33,06
|5.709.019
|% 9,98
|
|GLRYH
|13,18
|33.643.015
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|3.514.715
|% -9,96
|
|RTALB
|31,50
|86.346.813
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,90
|136.537
|% -8,24
|
|KPHOL
|3,44
|48.443
|% -7,03
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|GARAN
|8,19
|1.173.542.652
|% -3,19
|
|PETKM
|4,26
|1.017.546.131
|% 2,90
|
|GUSGR
|4,70
|892.303.272
|% 2,84
|
|TSPOR
|8,02
|757.257.842
|% 5,53
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.708.626
|% 9,88
|
|ODAS
|2,21
|614.776.089
|% 1,84
|
|KARSN
|2,67
|734.724.964
|% -2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4990
|8,5416
|% -0,55
|
|Frank
|7,2092
|7,2526
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8225
|1,8317
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.538
|-0,60
|
|Tam
|2.588
|2.602
|-0,50
|
|Yarım
|1.261
|1.273
|-0,20
|
|Çeyrek
|632
|637
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,60
|-0,35
|
Seans Raporu
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17:59SILVR
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