***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yatırım planları kapsamındaki Yarımca Tesisleri Liman Genişletme Projesi'nin birinci fazı tamamlanmış olup, liman ruhsatları alınarak yeni iskelemiz devreye alınmıştır.Yaklaşık 50 milyon TL'lik yatırım bedeliyle, liman elleçleme kapasitesi yıllık 1 milyon tona ulaşmıştır.Söz konusu yatırımın hayata geçmesiyle birlikte katı ve sıvı hammaddeler ile mamullerin yüksek tonajlı gemilerle taşınması sayesinde navlun ve liman maliyetlerinde tasarruf sağlanacaktır.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892618BIST