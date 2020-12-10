***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2020 12:34
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yatırım planları kapsamındaki Yarımca Tesisleri Liman Genişletme Projesi'nin birinci fazı tamamlanmış olup, liman ruhsatları alınarak yeni iskelemiz devreye alınmıştır.
Yaklaşık 50 milyon TL'lik yatırım bedeliyle, liman elleçleme kapasitesi yıllık 1 milyon tona ulaşmıştır.
Söz konusu yatırımın hayata geçmesiyle birlikte katı ve sıvı hammaddeler ile mamullerin yüksek tonajlı gemilerle taşınması sayesinde navlun ve liman maliyetlerinde tasarruf sağlanacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892618
BIST
15:371.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,39
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.350
15:377,8695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0451
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8776
En Düşük
7,8188
15:379,5357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
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|Açılış
|: 9,4900
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|Önceki Kapanış
|: 9,4500
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9,5481
En Düşük
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15:37464,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
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|Açılış
|: 464,78
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler15:34
|DITAS
|35,20
|4.382.154
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,07
|3.250.674
|% 10,00
|
|BERA
|19,87
|86.033.232
|% 9,96
|
|KRVGD
|14,47
|93.110.138
|% 9,95
|
|LINK
|51,50
|11.228.896
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|COSMO
|7,86
|104.143
|% -7,53
|
|SELEC
|16,94
|668.889.303
|% -5,78
|
|NIBAS
|66,00
|13.007.172
|% -5,71
|
|GARAN
|9,54
|3.262.453.362
|% 2,80
|
|SISE
|7,28
|2.611.974.494
|% 3,56
|
|ODAS
|3,96
|1.759.887.334
|% 7,03
|
|KRDMD
|5,24
|1.326.797.394
|% 2,95
|
|PETKM
|4,77
|1.149.029.667
|% 0,63
|
|ODAS
|3,96
|1.759.887.334
|% 7,03
|
|SISE
|7,28
|2.611.974.494
|% 3,56
|
|GARAN
|9,54
|3.262.453.362
|% 2,80
|
|KRDMD
|5,24
|1.326.797.394
|% 2,95
|
|PETKM
|4,77
|1.149.029.667
|% 0,63
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8678
|7,8710
|% 0,60
|
|Euro
|9,5409
|9,5475
|% 1,01
|
|Sterlin
|10,4156
|10,4679
|% -0,27
|
|Frank
|8,8120
|8,8651
|% 0,65
|
|Riyal
|2,0907
|2,1012
|% 0,61
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-0,63
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.121
|-20,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|-18,28
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-8,84
|
|Çeyrek
|742
|759
|-4,42
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,02
|
|B. Petrol
|49,58
|49,58
|0,72
|