***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Tarkim Bitki Koruma A.Ş. Yönetim Kurulu 06.04.2021 tarihli kararı ile· şirketin halka arz çalışmalarına başlamasına ve· bu kapsamda Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Halka Arz Aracılık Sözleşmesi ve Şirket Değerleme ve Danışmanlık Sözleşmesi imzalamasınakarar vermiştir.Tarkim Bitki Koruma A.Ş.'nin sermayesinin %40'ı Şirketimize, %60'ı ise hakim ortağımız Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne aittir.Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923917BIST