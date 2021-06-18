***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 08.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş ve genel kurul gündeminin "Söğüt Altın Madeni Projesi ve ilgili gelişmeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi" başlıklı 10. maddesi kapsamında, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Sn. Halit Semih DEMİRCAN tarafından maden sahasının geçmişi, kaynak ve rezerv bilgileri ve sahada yapılacak çalışmalar hakkında ayrıntılı bir bilgilendirme yapılmıştı. İlgili sunum, aynı tarihte kamuoyu ile de paylaşılmıştı.Projeye ilişkin son dönemde yatırımcılarımızdan gelen yoğun sorulara istinaden açıklama yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur. Genel kurulumuzdan bu yana geçen süre zarfında proje ile ilgili gelişmeler şu şekilde özetlenebilirSunumda belirtilen ÇED raporuna ilişkin süreç devam etmektedir. Yetkili kurum görüşleri toplanmaktadır. Yeraltı madencilik faaliyetlerine yönelik yeraltı maden ekipmanlarının büyük kısmının siparişi tamamlanmıştır. 1. etap tesis mühendislik çalışması başlamış olup ekipmanların bir kısmının tedarik süreci başlamıştır. 2. etap tesis mühendislik görüşmeleri devam etmekte olup 3-4 haftaya tamamlanması planlanmaktadır. Teknik ve idari pozisyonlara orta seviye yönetici ve teknik personel istihdamı devam etmektedir.Kamuoyuna arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943027BIST