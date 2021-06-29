***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 18 Haziran 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile gerçekleştirdiği bildirimde Söğüt Maden Projesi ile ilgili gelişmeler hakkında açıklamada bulunmuştu.29 Haziran 2021 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Fahrettin Poyraz'ın basına yansıyan değerlendirmelerine ilişkin haber içeriği ekte bilgilerinize sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944945BIST