***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2021 18:34
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilecik İli, Söğüt İlçesi sınırları içerisinde 82050 nolu maden işletme ruhsatı dâhilinde yer alan Söğüt Altın Madeni Projesi'nin gerçekleştirilebilmesi için, GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş. , projenin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) sürecini 25.02.2021 tarihi itibari ile başlatmış olup söz konusu başvuru aynı tarihli KAP açıklaması ile duyurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği, kamu kurum ve kuruşlarından oluşan inceleme değerlendirme komisyonunun proje ile ilgili son değerlendirmelerinin alınabilmesi için hazırlanmış olan Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı ÇED Raporu 10.09.2021 tarihi itibari ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmuştur. Devam eden süreçte Nihai ÇED Raporunun sunulması ve ÇED Olumlu Kararının alınması işlemleri yürütülecektir.
Ayrıca proje ile ilgili olarak 1. Faz tesis ekipmanları ile madencilik faaliyetlerinde kullanılacak maden makineleri, 2022 yılı başından itibaren proje sahasına gelmeye başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963271
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|ISGSY
|9,04
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|TACTR
|27,78
|2.108.460
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|
|ORCAY
|15,76
|87.560.880
|% 9,98
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|EUHOL
|2,97
|38.643.147
|% -10,00
|
|TGSAS
|17,50
|21.596.817
|% -9,98
|
|MARTI
|1,92
|33.212.014
|% -8,13
|
|OSTIM
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|166.263.336
|% -7,54
|
|DZGYO
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|
|GARAN
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|1.703.809.393
|% -0,73
|
|THYAO
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|619.304.957
|% -1,74
|
|YKBNK
|2,48
|618.022.492
|% -3,13
|
|KRDMD
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|521.832.867
|% -0,55
|
|EREGL
|17,93
|480.595.056
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,48
|618.022.492
|% -3,13
|
|GARAN
|9,49
|1.703.809.393
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,86
|189.892.208
|% -0,53
|
|KRDMD
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|521.832.867
|% -0,55
|
|OSTIM
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|18:05
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|Satış
|%
|
|Dolar
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|8,4618
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|
|Euro
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|% 0,32
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|Sterlin
|11,6814
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|% 0,34
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|Frank
|9,1899
|9,2452
|% 0,24
|
|Riyal
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|2,2631
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
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|1.788
|-6,86
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|Altın Gr.
|487
|487
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.265
|-7,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-5,27
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,55
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|-0,30
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|Gümüş Gr.
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|6,47
|-0,06
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