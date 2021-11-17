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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.11.2021 22:14
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından kimyevi gübre alımına ilişkin olarak 15.09.2021 tarihinde yapılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi firma ile sözleşme imzalanamaması üzerine ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi Gübretaş'a 15.10.2021 tarihinde sözleşmeye davet tebligatı gönderilmiştir.
Ancak ihale tarihi ile sözleşmeye davet tebligatının şirketimize ulaştığı tarih arasında ulusal ve uluslararası piyasalarda meydana gelen olağanüstü fiyat yükselişleri ve yaşanan tedarik/arz sıkıntısı nedeniyle ihale koşullarını teklif şartları ile yerine getirmek şirketimiz açısından imkânsız hale gelmiştir. Bu durumun şirketimiz açısından "aşırı ifa güçlüğü" doğurduğu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 10. Madde kapsamında mücbir sebep değerlendirmesi yapılarak ihalenin iptal edilmesi ve geçici teminat mektubumuzun iade edilmesi yazılı olarak talep edilmiştir.
Başvurumuz TİGEM tarafından kabul edilmemiş ve şirketimizin 6 ay süreyle kamu ihalelerinden yasaklanmasına dair karar Resmi Gazete'nin 17.11.2021 tarihli nüshasında yayınlanmıştır.
Karara karşı idare mahkemesinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılacaktır.
Öte yandan, kamu kurumlarına yapılan ihaleli satışların, konsolide satışlarımız içindeki payı 2020 yılında %0,30, 2021 yılının ilk dokuz ayında ise %0,15 olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle sözkonusu altı aylık yasak kararının satışlarımız üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978398


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TSPOR 7,71 874.406.200 % 9,99  
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