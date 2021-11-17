***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2021 18:17
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. tarafından Bilecik İli, Söğüt İlçesi sınırları içerisindeki 82050 nolu maden işletme ruhsatı dâhilinde yer alan Söğüt Altın Madeni Projesi'nin gerçekleştirilebilmesi için, 25.02.2021 tarihinde ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) başvurusunun yapıldığı daha önce duyurulmuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 17 Kasım 2021 tarihinde Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi ile ilgili olarak ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararı verilmiş olup böylece proje ile ilgili ÇED onay süreci tamamlanmıştır.
Bu karar sonrasında 2021 yılı Aralık ayı içerisinde Söğüt Altın Madeni sahasında inşaat faaliyetleri başlayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978359
BIST
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|169.831.677
|% 9,98
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|438.796
|% -7,58
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|% -6,79
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|% 2,86
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|% 6,82
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|AKBNK
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|2.983.185.068
|% 1,97
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|PETKM
|7,71
|2.651.648.370
|% 0,00
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|SISE
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|2.411.648.760
|% 6,62
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|YKBNK
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|% 6,82
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|GARAN
|12,24
|7.114.097.017
|% 2,86
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|TSKB
|1,58
|685.213.786
|% 0,00
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|AKBNK
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|2.983.185.068
|% 1,97
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|SKBNK
|1,15
|437.491.075
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|11,0003
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|Euro
|12,5019
|12,5683
|% 4,36
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|Sterlin
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|14,9851
|% 4,32
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|Frank
|11,9299
|12,0018
|% 4,61
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|Riyal
|2,9499
|2,9646
|% 4,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-5,47
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|Altın Gr.
|665
|665
|27,27
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,15
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|Gümüş Gr.
|8,89
|8,89
|0,33
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|B. Petrol
|80,79
|80,79
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