***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.05.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde kurulması gerekli,1) Denetimden Sorumlu Komite'de Sn. Adnan GÜN (Başkan), ile Sn. Mustafa HAMARAT'ın yer almasına,2) Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Sn. Adnan GÜN (Başkan), Sn. Mustafa HAMARAT ve Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Yöneticisi Sn.Çağlar KARAKAYA'nın yer almasına,3) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Sn. Mustafa HAMARAT (Başkan), Sn. Adnan GÜN ve Risk, Süreç ve Kalite Yönetimi Müdürü Sn. Dr. Ertuğrul KÖSE'nin yer almasına,karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032433BIST