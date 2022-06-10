***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2022 16:30
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Sn. Mehmet YENER 10.06.2022 tarihi itibariyle bu görevlerinden ayrılmış olup aynı tarih itibariyle TTK 363. Maddesine göre Sn. YENER'in kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Aytaç ONKUN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili olarak atanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036734
BIST
17:492.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -20,54
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.528
17:4916,9846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1330
|Açılış
|: 16,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
17:4917,8989
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -0,3576
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,8630
17:491.011,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -8,64
|Açılış
|: 1.011,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler17:47
|MAVI
|47,30
|101.280.605
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|8.232.221
|% 9,99
|
|SILVR
|18,95
|15.152.363
|% 9,98
|
|AVHOL
|6,61
|21.994.494
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|312.328.565
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|100.982.730
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|99.214.603
|% -9,93
|
|DARDL
|3,54
|212.653.002
|% -8,76
|
|MAGEN
|12,53
|114.136.927
|% -6,56
|
|DOCO
|1.535,00
|33.948.654
|% -6,40
|
|THYAO
|47,28
|5.355.258.125
|% -2,19
|
|SISE
|22,34
|1.960.770.183
|% -2,70
|
|AKBNK
|8,54
|1.800.287.544
|% 2,03
|
|YKBNK
|4,74
|1.617.250.336
|% 1,94
|
|GARAN
|15,37
|1.549.852.480
|% 0,46
|
|EKGYO
|2,61
|933.723.340
|% -2,61
|
|YKBNK
|4,74
|1.617.250.336
|% 1,94
|
|DOHOL
|4,08
|934.372.031
|% -1,92
|
|AKBNK
|8,54
|1.800.287.544
|% 2,03
|
|TSKB
|2,41
|428.220.033
|% 0,84
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9644
|16,9839
|% -0,78
|
|Euro
|17,8748
|17,9109
|% -1,89
|
|Sterlin
|20,9069
|21,0117
|% -2,23
|
|Frank
|17,1228
|17,2259
|% -1,81
|
|Riyal
|4,5176
|4,5403
|% -0,94
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|9,12
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|-8,21
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-131,00
|
|Tam
|6.619
|6.793
|-135,93
|
|Yarım
|3.199
|3.286
|-65,75
|
|Çeyrek
|1.605
|1.643
|-32,88
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,07
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,76
|
Seans Raporu
17:47
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 94 kaybederek (% -1.23 ) 2, 803
-
17:58DOCO
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 1, 534.90 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 424 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 37, 745.00 milyon TL de
-
17:52DARDL
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 518, 986 adet işlem
-
17:51KOZAA
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 718, 909 adet işlem