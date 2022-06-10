***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Sn. Mehmet YENER 10.06.2022 tarihi itibariyle bu görevlerinden ayrılmış olup aynı tarih itibariyle TTK 363. Maddesine göre Sn. YENER'in kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Aytaç ONKUN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili olarak atanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036734BIST