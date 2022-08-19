***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2022 17:04
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sn. Hasan Dursun'un Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayı olarak belirlenmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sn. Hasan Dursun, 19.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile bir sonraki Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve istifa eden üyenin görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057134
BIST
17:063.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 16,05
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
17:0618,1158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0368
|Açılış
|: 18,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
17:0618,2284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0326
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1952
17:061.020,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.019,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler17:04
|HKTM
|13,31
|1.330.760
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.223.269
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.139.091
|% 9,97
|
|UFUK
|72,40
|1.582.487
|% 9,95
|
|AZTEK
|14,49
|453.263.447
|% 9,94
|
|ALCTL
|31,26
|92.388.762
|% -9,97
|
|GZNMI
|41,64
|424.221.349
|% -9,20
|
|DENGE
|2,23
|64.101.953
|% -8,23
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|DOKTA
|32,06
|14.409.639
|% -7,02
|
|THYAO
|69,65
|4.452.490.223
|% 0,00
|
|PETKM
|11,27
|3.448.190.744
|% 1,90
|
|SISE
|25,72
|3.205.423.574
|% 0,86
|
|EREGL
|30,02
|2.685.161.800
|% 1,83
|
|TUPRS
|336,20
|2.520.085.717
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,72
|1.838.292.985
|% 2,20
|
|YKBNK
|5,75
|2.266.056.857
|% -2,71
|
|ALBRK
|2,04
|631.222.231
|% 4,08
|
|PETKM
|11,27
|3.448.190.744
|% 1,90
|
|DOHOL
|4,96
|1.343.488.737
|% 4,64
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1120
|18,1184
|% 0,22
|
|Euro
|18,2036
|18,2174
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,3552
|21,4623
|% -0,64
|
|Frank
|18,8281
|18,9415
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8082
|4,8323
|% 0,26
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-7,45
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|6.818
|6.921
|-36,00
|
|Tam
|6.844
|6.898
|-39,00
|
|Yarım
|3.335
|3.372
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.686
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,22
|
|B. Petrol
|95,91
|95,91
|-0,68
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19EMKEL
Yüzde 5.47 oranında artışla 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 548, 655 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 95 artarak (% 0.39 ) 3, 302
-
17:18OYLUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 960, 036 adet işlem
-
17:17VESTL
Yüzde 4.70 oranında artışla 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 510, 085 adet işlem
-
17:16IEYHO
Yüzde 4.35 oranında artışla 0.96 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 566, 736 adet işlem