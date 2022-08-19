***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn. Hasan Dursun'un Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayı olarak belirlenmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sn. Hasan Dursun, 19.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile bir sonraki Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve istifa eden üyenin görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057134BIST